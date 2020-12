Casado i Feijóo s'han fet una PCR perquè la conselleira Quintana ha donat positiu i van compartir míting

Feijóo no portava mascareta, almenys en alguns moments com quan va abraçar a Casado. Casat no porta mascareta mentre donava el seu discurs.









El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha citat al llarg d'aquest cap de setmana "a tots" els assistents a l'acte del PP celebrat divendres passat a la Corunya amb presència de el president nacional de el partit, Pablo Casado, i el líder gallec , Alberto Núñez Feijóo.





Un cribratge "per protocol", segons han explicat a Europa Press fonts provincials de la formació, es produeix després de transcendir que la conselleira do Mar de la Xunta, Rosa Quintana, que precisament va ser present en l'esdeveniment, ha donat positiu en covid- 19.



D'aquesta manera, desenes de persones, entre elles periodistes, fotògrafs i càrrecs de el partit, han rebut una trucada del Sergas per fer-se la corresponent prova després d'assistir a aquest acte celebrat al restaurant arbore dóna Veira, en la Muntanya de Sant Pere, i que portava per títol 'Galícia: més inversions, menys impostos'.



Aquest acte a la Corunya ha comptat amb la presència no només de Casado i Feijóo, sinó també de múltiples càrrecs orgànics com el secretari general del PPdeG, Miguel Tellado; els presidents provincials de la Corunya, Diego Calvo; Lugo, Elena Candia; i Orense, Manuel Baltar; a més de el vicepresident segon de la Xunta, Francisco Conde, entre d'altres.



El PPdeG, consultat per Europa Press, ha emmarcat aquestes cites per fer la PCR en el "protocol convencional" que segueix el sistema sanitari per "identificar contactes" d'un positiu i evitar que es produeixin contagis.



Tot i que les desenes d'assistents han ocupat les seves cadires amb la preceptiva distància i que els membres de la premsa es situaven en una zona apartada per seguir l'acte, arran del contagi de la conselleira el Sergas ha iniciat el rastreig de contactes per descartar un eventual brot.



No obstant això, persones allà presents han apuntat que hi va haver abraçades fins i tot entre Casat i Feijóo, qui a més, tal com han capturat els fotògrafs, no portava mascareta.





Tampoc va portar mascareta Pau Casado durant la seva al·locució pública.