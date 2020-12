La Plataforma Per la Reconstrucció de l'Esquerra Espanyola està en marxa

Centenars de milers, probablement milions de catalans se senten orfes de vot.





Busquen un partit que s'identifiqui amb el que ells mateixos són: primer d'esquerres i després catalans i espanyols sense distinció, perquè en una pertinença va inclosa l'altra.





En el gran camp de joc polític de Catalunya, hi ha 4 sub-camps:

4.1: El de la DRETA SECESSIONISTA: PDCAT; JXCAT; PNC; ERC i CUP. Els ric-pijos egoistes que no volen que hi hagi redistribució de recursos econòmics per ajudar les comunitats autònomes més humils.





4.2: El de la DRETA CENTRALISTA: PP; C, S; VOX. Que si poguessin revertirien l'Estat de les Autonomies.





4.3: El de la ESQUERRA CATALANISTA, acomplexada, dubitativa i pusil·lànime: A estones federalista; a estones autodeterminista; a estones blanquejadora i condescendent amb els sobiranistes.





4.4: El de la ESQUERRA ESPANYOLA, sense complexos i si cal jacobina. Aquí no es juga per incompareixença. No hi ha equips consolidats; i si n'hi ha, són invisibles.





Recentment, aquest mes, amb motiu de les protestes per la supressió de l'espanyol en el sistema educatiu, hem coincidit al carrer 10 d'aquests grups, que des del seu humilitat de recursos, hem aconseguit obrir bretxa, convertint-nos en la punta de llança; el detonant, per a altres manifestacions de protesta que ja s'han anunciat aquesta setmana.





Del frec per a aquesta unitat d'acció, ha anat sorgint l'afecte, que pot derivar en alguna cosa més seriosa. Les relacions formals ja s'han iniciat.





Estem en un mal anomenat "Oasis Català" que es degrada per moments a nivell polític, social i econòmic. L'ambient és tòxic i irrespirable des de fa 10 anys. El que ser un Titànic, està fent aigües.





Nosaltres hem baixat a la drassana, i amb resolució, estem començant a construir una plataforma on puguin pujar tots els que tinguin ganes de remar.





La plataforma de ben segur, esdevindrà en vaixell en què càpiguen tots els orfes polítics de l'esquerra espanyola, que tinguin clar que l'esquerra per principis és, universalista; internacionalista, generosa, generalista; i per tant, radicalment contrària a el fraccionament de la classe treballadora, per a la qual la seva unió és la base de la seva força i progrés social.





De les mans aportades dependrà que acabem construint un gran catamarà; un vaixell o un transatlàntic, però el que ja tenim clar és on volem anar.





Volem anar als parlaments per evitar que se segueixi deconstruint la nostra unitat territorial, base de la nostra cohesió social i progrés econòmic.





Volem ser l'eina que faci entendre a tots els ciutadans, que els grups que declaren en seu parlamentària que "Espanya els importa 3pitos" -literal- han de ser prescindibles per a qualsevol tipus de govern.





Volem que Espanya deixi de ser el del món, l'únic lloc on els estudiants no tenen l'idioma de país, l'espanyol, com a llengua oficial a l'ensenyament.





Volem que l'Estat deixi de retribuir amb els nostres impostos als grups polítics que en els seus fonaments estatutaris declaren que la seva fi estratègic és la destrucció del nostre país. Tal com ja ho tenen establert en altres països avançats del món occidental, com Alemanya, França o els Estats Units.





La carta de navegació està feta. Us avisem quan salpem.