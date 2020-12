La pandèmia ha colpejat al sector hoteler més fort que la crisi de l'any 2008

L'actual crisi generada per la pandèmia de la ha colpejat la indústria hotelera a Espanya de manera molt més forta que la crisi econòmica del 2008. el que ha portat a el tancament de milers de negocis de restauració i hostaleria per tot el país.





Segons les dades que posseeix la patronal de l'Hostaleria a Espanya, des de l'inici de la crisi de 2008 i fins a 2014 van tancar en total a Espanya 5.509 negocis de restauració i hostaleria. No obstant això, segons una informació que publica Voz Pópuli, tan sols en aquest anys la crisi ha provocat el tancament d'uns 65.000 negocis del sector. I encara no s'ha acabat.





El pitjor dada que va deixar la crisi de 2008 era de 303.438 negocis de restauració i hostaleria a Espanya. Ara, les previsions apunten que aquest any acabarà amb una xifra de 250.000 negocis en aquest sector, quan a finals de 2019 hi havia en funcionament 315.940. Les previsions apunten que les dades seran molts pitjors l'any vinent i que la xifra de negocis tancats arribarà als 100.000





La raó d'aquesta tremenda crisi cal buscar-la en les tremendes restriccions que ha hagut de suportar el sector, amb tancaments de locals durant mesos, obertures amb aforaments limitats, horaris restringits i absència pràcticament total de turisme.





A més, el sector està a l'espera que es concretin els plans d'ajudes que permetin als propietari recuperar part de les pèrdues que acumulen en els deu mesos que es compleixen des que es va iniciar la pandèmia.





Els membres del sector acusen el Govern de no haver escoltat les seves demandes i d'haver retardat la posada en marxa de les ajuda s, el que ha provocat que milers de negocis s'hagin vist abocats a el tancament al no poder fer front a les despeses al no tenir cap tipus d'ingrés.

