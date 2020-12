La Razón acomiadarà part de la seva plantilla amb un pla de baixes incentivades

Els responsables del diari La Razón ha ofert a la plantilla de el rotatiu un pla de baixes incentivades. La intenció de la direcció del diari és prescindir de quinze dels seus treballadors.













Per a això, els responsables ofereixen als treballadors que ho desitgin acollir-se a un pla de baixes incentivades, amb el qual busquen prescindir de 15 dels seus treballadors.





L'oferta que ha fet l'empresa, i que té com a data límit el 31 de desembre, permetrà a qualsevol treballador del diari que s'aculli a la baixa percebre 27 dies de sou per any treballat, amb un màxim de 16 mensualitats.





La decisió s'ha adoptat atenent a les dificultats econòmiques que travessa el rotatiu per la crisi provocada per la Covid-19, tot i que aquest rotatiu no s'havia aplicat fins ara cap ERTO ni ERO, tot i que al juny d'aquest any es van produir els primers acomiadaments, amb la rescissió dels contractes de nou treballadors. A la fi de 2019, també havia acomiadat a quatre treballadors. Sí que hi havia optat per reduir el salari de tota la seva plantilla, entre un 6% i un 8% per als treballadors i un 10% per als directius.