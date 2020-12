S'aferrarà a la Lliga el Barça de Koeman aquest dimarts a Pucela?

El Barça de Koeman afronta aquest dimarts la penúltima jornada de lliga d'un 2020 per oblidar (en clau blaugrana també) amb la necessitat de no dimitir en ple mes de desembre del Campionat de Lliga que colideren Atlètic i Reial Madrid superant en vuit punts a un equip que davant el València va tornar a exhibir la seva imatge més apocada.









FC Barcelona





El Reial Valladolid que presideix l'il·lustre exbarcelonista, Ronaldo Nazario, espera a l'Estadi José Zorrilla un quadre que, a més d'haver-se estancat en cinquena posició a la taula, ofereix poca credibilitat, consistència i regularitat amb alguns dels seus jugadors (Griezmann , Coutinho, Lenglet .. .desesperadamente lluny de la seva millor versió).





El mateix Koeman ha admès "els dubtes" que transmet un equip que dóna la sensació de no acabar de creure al seu tècnic. En el 2 a 2 davant el València al Camp Nou, l'entrenador holandès va arribar a utilitzar tres sistemes de joc durant el partit.





Amb Messi no menys allunyat de les seves prestacions més decisives encara acumulant rècords individuals estratosfèrics (a Pucela tindrà l'oportunitat de superar per fi els 643 gols de "O Rei" Pel é en un mateix club) arriba un moment clau per al quadre blaugrana .. .i per al club amb unes crucials eleccions a la presidència que s'han de substanciar el 24 de gener.









FC Barcelona





En aquest escenari, Leo (als seus 33 anys) té l'opció de negociar lliurement el seu futur a partir de l'1 de gener ... tot i que de moment i en l'actual i inquietant context per al barcelonisme, expressarà en una propera compareixença televisiva exclusiva (gravada en aquesta ocasió amb el comunicador Jordi Évole com a interlocutor) que es troba "amb ganes de lluitar per tots els títols en joc".





De moment, aquest dimarts a partir de les 22,00 hores, el Barça es juga a Valladolid no llençar per la borda prematurament un d'aquests títols que Messi, assegura, encara li il·lusionen.