Illa assegura que la vacuna és efectiva fins i tot per a la nova soca detectada al Regne Unit

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que la vacuna contra la coronavirus és eficaç enfront de la nova soca que s'ha detectat al Regne Unit i que ha encès totes les alarmes en els països europeus, provocant una riuada de suspensions de vols procedents de les Illes Britàniques.





Salvador Illa també ha insistit en la necessitat de mantenir les normes de seguretat i ha advertit que "és probable que estiguem en el començament d'una tercera onada, sobretot perquè s'ha vist un clar canvi de tendència pel que fa a dades com els contagis o la taxa de transmissió. Per això és necessari que es mantinguin les restriccions i que els ciutadans complim les mesures. Ja sabem que quants més contactes socials es tinguin, més contagis hi haurà ".





A més, el ministre ha confirmat que de moment no es té constància que a Espanya s'hagi detectat aquesta variant de virus trobada a Gran Bretanya, tot i que és el segon país en el qual es seqüència més ceps, ha afirmat en una entrevista a RAC1.