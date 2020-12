La nova soca del Covid-19 al Regne Unit desencadena una allau de cancel·lacions de vols

La detecció d'una soca nova del coronavirus al Regne Unit ha provocat una allau de cancel·lacions mundial en els transports, dins i fora d'Europa, després que el govern de Boris Johnson hagi reconegut que la variant, aparentment més contagiosa, es troba "fora de control".





Brussel·les ha convocat una reunió d'experts del mecanisme de la UE de Resposta Política Integrada a les Crisis (RPIC) . El RPIC és l'encarregat de fer el seguiment de la crisi del coronavirus i de com respondre de manera coordinada en el marc de la UE.

















No obstant això, diversos governs s'hi han avançat amb mesures unilaterals que, en els casos més contundents, contemplen suspendre els vols, com passa a Bèlgica, Àustria, Letònia, Països Baixos, Itàlia, Àustria, Irlanda, França, Bulgària, Polònia, República Txeca, Finlàndia, Dinamarca i Suècia.





Altres governs han optat per mesures alternatives, com Portugal, que limitarà l'accés a nacionals o ciutadans amb residència permanent, i Alemanya, que contempla algunes excepcions al bloqueig generalitzat, per exemple per permetre que aterrin els avions de càrrega. Malta, de la seva banda, imposarà una quarantena de 14 dies a qui arribi del Regne Unit.





El Govern d'Espanya va anunciar que, ara com ara, reforçarà als aeroports i ports la verificació de proves PCR a les persones que procedeixin del Regne Unit. "Espanya manté la seva posició que qualsevol decisió en aquest sentit ha de ser comuna i evitar la unilateralitat", va informar La Moncloa.





Turquia s'ha sumat a la llista del bloqueig aeri aquest dilluns, mentre que fora d'Europa, el Canadà també ha anunciat que prohibirà els vols des del Regne Unit durant 72 hores. A l'Amèrica Llatina, les cancel·lacions al trànsit aeri s'estenen a l'Argentina, Colòmbia, el Perú i Xile. Altres governs han ajornat la decisió fins aquest dilluns.





Les restriccions també s'estenen a Àsia, per exemple amb la prohibició de vols que ha anunciat Hong Kong, antiga colònia britànica, i a Àfrica, on el Govern del Marroc va anunciar diumenge a la nit una mesura semblant. L'Aràbia Saudita ha optat directament per suspendre tots els vols internacionals i tancar les fronteres durant una setmana.