"Celia en la revolució": la visió objectiva i equidistant d'Elena Fortún sobre la guerra civil espanyola

Dec a la meva germana Isabel el plaer d'haver pogut gaudir durant la meva infància de les aventures de Celia Gálvez i el seu germà Cuchifritín i he tingut la satisfacció de comprovar que també les meves filles van gaudir d'aquests mateixos contes que va escriure fa més de vuitanta anys Elena Fortún, encara que elles van tenir el privilegi de veure'ls, a més, plasmats en la versió audiovisual que va fer fa algun temps Televisió Espanyola. Els està reeditant amb molt bon criteri l'Editorial Renaixement perquè són obres clàssiques que no perden la seva vigència, encara que potser ara mateix es necessari explicar als possibles lectors actuals algunes de les coses que diuen perquè les famílies burgeses no són com la dels senyors Gálvez de Montalbán, ni el Madrid o les ciutats espanyoles dels anys trenta són iguals que les d'ara.













Renaixement acaba de publicar "Celia en la revolució", l'última de les obres de la sèrie que va escriure la seva autora (Encarnació Aragonesos a la vida real) des de l'exili argentí i la més autobiogràfica de totes. En ella una Celia, filla ja adolescent d'un burgès vingut a menys i convertit en militar de l'Exèrcit Popular, viu a Madrid, València i Barcelona, les tres capitals de la república en guerra, pateix els avatars de la contesa i explica amb ingenuïtat, però molt veraçment, els excessos comesos per uns i per altres. Des de les saques, les passejades i les txeques, als bombardejos immisericordes de les poblacions civils, així com, per descomptat, la tortura de no tenir res per menjar, de sobreviure diàriament amb un racionament de 40 grams de llenties que algun dia es substitueixen per espardenyes - "la preocupació pel menjar em buida el pensament" xiuxiueja una Celia entristecida- o de no saber com enterrar els morts -molts de fam- per falta de fusta per fer taüts. Tot això en una Espanya que ha canviat profundament i en la qual és possible que la noia trobi a l'antic jardiner de casa convertit en capità de l'Exèrcit o vegi el funcionament de l'escola unificada. Però també que des de casa de Chamartín de la Rosa observi un Madrid que "al desbordament cridaner dels primers dies va succeir el silenci, la tristesa, la por a alguna cosa que ve ...".





A "Celia i la revolució" els bons i els dolents no estan en aquest o en l'altre costat, els hi ha en tots dos. A l'avi de Celia li afusellen els insurrectes a Segòvia res més iniciada la guerra i a el germà de la seva íntima amiga Maria Luisa els republicans. A més, fins als presumptament bons són capaços de convertir-se en criminals. Hi ha un diàleg estremidor de la noia amb el seu gairebé nuvi, el bonàs milicià Jorge Medina -caigut després en l'Ebre- que li diu:





"-És que som salvatges ... veritables salvatges ... Tot el que es diu civilització i cultura és un vernís claret que se'ns cau a el menor empenta ... Voleu revolució?





-Jo?





-No, dona ... parlo a l'incògnit que l'ha armat ... Voleu revolució? Aquí la teniu ... Tots som uns assassins.





-Tu no.





-Jo també.





-Però tu no deus haver afusellat a ningú?





-Si, filla, sí ... com cada fill de veí ... Va ser en els primers temps ... Quaranta canalles i pum! ... Només va caure el bisbe! Tots li havien disparat a ell i li havien cosit a trets ... Una altra vegada van haver de formar la fila i disparar ... alguns van córrer i els cacem ... Anem, dona, estàs plorant? ¡Dona! T'asseguro que jo no era jo ... Si sóc incapaç de matar una mosca! ... És això ... és el salvatge que portem dins ... el contagi ... l'honra que no li creen a òm fluix ... ".





No cal afegir més. Només dir que en uns temps en què als espanyols ens ha donat per tornar a revisar el que ha passat fa vuitanta anys, la lectura d'aquesta obra d'Elena Fortún és aclaridora ... i instructiva.