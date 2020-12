El bloc de dretes supera a l'esquerra per primera vegada al CIS de Tezanos

El Baròmetre d'Opinió del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) corresponent al mes de desembre manté al PSOE com el partit amb més suport electoral, amb un percentatge del 29,5%, però experimenta una reculada respecte a estudis anteriors igual que ocorre amb el seu soci de coalició, Unides Podem, fins al punt que per primera vegada són superats per la suma del PP, Vox i Ciutadans, els tres en alça.









L'enquesta es va realitzar en els dies en què el Congrés aprovava els Pressupostos Generals de 2021 amb el suport de formacions independentistes d'ERC i Bildu i amb el vot en contra de les formacions de centre dreta.





Tant el PSOE com Unides Podemos obtenen la seva pitjor dada en el CIS des de les eleccions generals de fa un any, amb un suport del 29,5 i del 10,8%, mentre que el PP puja al 19,2%, Vox marca un 14% i Ciutadans arriba al 10,5%, amenaçant la quarta plaça del grup confederal.