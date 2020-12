El metro de Barcelona funcionarà fins a la 1 a cap d'any

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha previst un dispositiu de Nadal que reforça el servei de Metro i s'adapta a les restriccions d'oci i mobilitat, amb les excepcions de les nits del 24 i 31 de desembre i de el 5 de gener, ha informat aquest dilluns en un comunicat.













La xarxa de metro mantindrà del 22 de desembre a el 8 de gener una oferta similar a la dels dies laborables d'hivern, amb un increment del 10% de la capacitat pels matins i del 13% a les tardes, pel que fa al Nadal de l'any passat, i que serà "més pronunciat" a la L1 i la L5.





La nit del 24 a el 25 de desembre tots els operadors ferroviaris (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies Renfe i Tram) finalitzaran el seu servei a les 23 hores, i els busos de TMB faran la seva última sortida des de les parades d'origen a les 22 hores.





El 25 i 26 de desembre l'horari continuarà sent l'habitual, de 5.00 a 00.00 hores, i la nit de al 31 de desembre les últimes sortides seran a la 1.00 hores de la matinada, mesura que ha estat adoptada en coordinació amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per adaptar-se a l'horari del confinament nocturn establert per a la nit de cap d'any, que començarà a aquesta hora.





La nit del 5 a el 6 de gener el transport públic mantindrà el seu servei fins a les 00.00 hores per permetre la tornada a casa, ja que l'horari del confinament ha estat modificat i començarà a les 23 hores.