El 67% dels espanyols vol "mesures més exigents" per frenar la pandèmia, però només el 40% es vol vacunar

El 67,2 per cent dels espanyols considera que "caldria prendre mesures més exigents" davant de l'avanç de la pandèmia de COVID-19 i, en canvi, només el 40% es vacunaria immediatament, segons els resultats del Baròmetre de desembre de l' centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).





En contrast, el 11,1 per cent creu que no és necessari i que "podríem continuar com estem", mentre el 1,2 per cent opta per mesures depenent de cada zona, el 0,9 per cent per altres "menys exigents" , o el 3,9 per restriccions "anticipatòries, més eficaços i millor plantejades".





Igualment, el 0,6 per cent reclama "més mitjans tècnics i humans", fent més proves o contractant a més rastrejadors, el 1,1 per cent respon que "depèn de cada situació" i l'1 per cent insta a realitzar un millor compliment de les mesures, amb més control i penalitzacions ".





Altres ciutadans, com el 1,4 per cent, creu que cal una "millor gestió i coordinació política", el 0,8 vol més "mesures de conscienciació ciutadana i responsabilitat" i el 0,4 per cent mesures "preses per un equip d'experts ". El 5,5 per cent no sap si és necessari augmentar les mesures.





En l'enquesta de novembre, el 78,4 per cent dels espanyols considerava que eren necessàries mesures impositives com sancions i multes perquè es complissin les normes de protecció contra el coronavirus, com són el distanciament social i l'ús de màscares en llocs públics .





Segons la mostra, realitzada de l'1 al 9 de desembre a través de 3.817 entrevistes, el 70,3 dels espanyols aposta perquè el Govern d'Espanya i les comunitats autònomes, en col·laboració, es facin càrrec de la lluita contra la pandèmia, recolzant el model autonòmic. En contrast, un 16,7 per cent considera que aquesta tasca hauria de ser únicament realitzada per part de Govern i un 6,3 per cent només per les comunitats autònomes.





Com a mesures alternatives, un 1,9 per cent aposta per un panell de "metges, científics i experts en sanitat independents" com a responsable de la gestió de la pandèmia, mentre un 0,5 per cent reclama la intervenció d'institucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o la Unió Europea (UE).





VACUNACIÓ





El nombre d'espanyols disposats a vacunar immediatament de COVID-19 ha augmentat a 40,5 per cent, segons els resultats del Baròmetre de desembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), davant el 32,5 per cent que mostrava la seva disposició a rebre la vacuna quant fos aprovada en l'enquesta de novembre.





Segons les xifres, 28 per cent de la població espanyola, però, es nega en rotund a immunitzar de moment. Un 16,2 per cent, en canvi, sí que es mostra a favor però només en el cas que tingui "garanties", estigui "provada" i sigui "fiable".





Un 0,6 per cent també es vacunaria immediatament però "segons l'origen de la vacuna", un 3,2 per cent "si hi ha informació suficient" i un 3,6 per cent "per consell d'autoritats, científics / es o sanitaris / es ".





En contrast, l'enquesta de novembre realitzada pel CIS, que presentava una formulació diferent, el 32,5 per cent dels espanyols es mostrava totalment disposat a vacunar quant s'aprovés la immunització, mentre el 55,2 per cent preferia esperar conèixer els efectes i un 8,4 per cent no estava disposat a vacunar-se en cap cas.





Si tenim en compte les dades per sexes, s'observa que són més els homes que es vacunarien (47,2%), mentre que són majoria les dones que no ho farien de moment (30,5%). Per edats, els que estan més a favor de la vacunació són els majors de 65 anys en endavant (45,3%), mentre que els joves de 25 a 34 anys (40,8%) són els que més es mostren en contra .





Per classe social, el 45,4 d'aquells de renda alta i mitjana alta es vacunaria immediatament, en contrast amb només el 32,5 dels de classe baixa o pobre. El 29 per cent de la classe treballadora rebutja vacunar ja, mentre que el 31,1 dels individus més rics tampoc ho faria.





Filtrant per inclinació ideològica, el 51,6 per cent dels votants de PSOE es vacunaria immediatament, a l'igual que el 52,1 per cent d'aquells que van votar pel PNB i el 51,4 per cent dels simpatitzants de Unides Podem . Els votants que més rebutgen vacunar ja són els de VOX (49,6%), al costat del 37,6 de les CUP i el 32,9 dels de Ciutadans. El 28,9 per cent d'aquells que voten al PP tampoc es la administraria immediatament.





AUGMENTA LLEUGERAMENT LA PREOCUPACIÓ DELS ESPANYOLS AMB LA PANDÈMIA





L'enquesta de CIS revela que ha crescut lleugerament la preocupació dels espanyols sobre la crisi del coronavirus. En concret, al 52,2 per cent el preocupa "molt" i al 41,3 per cent bastant, en comparació amb les dades de novembre: 50,8 per cent molt i 41 per cent bastant.





El 3,7 per cent, en canvi, es mostra "poc" preocupat, el 1,2 per cent "regular" i el 1,3 per cent "res". El mes passat, el 5 per cent dels espanyols estava "una mica" preocupat, el 1,1 per cent "regular" i el 2 per cent "res o gairebé res".





Finalment, preguntats sobre si els preocupa més els efectes de la pandèmia sobre la salut o en relació a l'economia i l'ocupació, el 40,3 per cent creu que per la seva salut, mentre el 22 per cent per temes laborals i econòmics . El 36,9 per cent ha respost que "tots dos per igual", mentre un 0,4 "ni uns ni altres".