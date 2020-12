Fins al 31 de desembre es poden donar aliments i joguines dins de la campanya Nadal Solidari de Badalona

L’Ajuntament de Badalona ha impulsat un any més la campanya Nadal Solidari, per recollir aliments i joguines durant aquestes festes. Fins al 31 de desembre es poden fer les donacions seguint tots els protocols sanitaris en els punts de recollida situats a la plaça de la Vila, el mercat municipal de La Salut i al centre comercial Montigalà. En el cas de la campanya ‘Cap infant sense joguina’ es demana que les joguines siguin noves i que preferentment siguin didàctiques i no sexistes. A més, també es poden donar diners en les urnes habilitades en els mateixos punts de recollida.













El Nadal Solidari de Badalona està organitzat per les àrees de Serveis Socials i Participació i de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament de Badalona i compta amb la collaboració de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB), Badalona Capaç i Badalona Solidària.





Entrega d’aliments i joguines del Col·legi Badalonès i TUSGSAL





En el marc d’aquesta campanya, el passat divendres 18 de desembre el regidor de l’Àrea de Serveis Socials i Participació, Miguel Jurado, va assistir a un acte en què representants del Col·legi Badalonès van fer entrega d’aliments i joguines aportats per l’alumnat del centre. Aquests aliments van ser entregats al Banc d’Aliments Badalona Sud, que és gestionat per Creu Roja.





Aquest dilluns el regidor Miguel Jurado ha assistit en els locals de l’Associació Social Amics del Gorg Mar de Badalona al lliurament de tretze tones d'aliments per part de la companyia TUSGSAL. Amb aquesta donació l’empresa ha lliurat 33 tones d’aliments durant l’any 2020.





Miguel Jurado ha agraït “la col·laboració i generositat” dels alumnes i equip directiu del Col·legi Badalonès i l’empresa TUSGSAL i ha destacat “la importància d’aquesta campanya per fer arribar a les persones que ho necessiten recursos en uns moments molt complexos i en un context de crisi”. “Estic convençut que la ciutadania de Badalona, solidària i generosa, respondrà a aquesta campanya com ho fa tots els anys”, ha assegurat el regidor.