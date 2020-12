Àngel Simon: "El model de gestió de l’aigua d'Agbar ha aconseguit posicionar Barcelona com un hub mundial de l’aigua"

Àngel Simon, president d’Agbar i vicepresident executiu de SUEZ, ha rebut la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any, atorgada per Foment del Treball, i ha fet partícips d’aquest reconeixement els treballadors i les treballadores del grup. Aquesta distinció premia la seva trajectòria professional i el seu lideratge al capdavant de la companyia que presideix, la defensa de la col·laboració publico-privada i els esforços per garantir l’accés a l’aigua i al sanejament.





L'absència destacada de l'acte ha estat la de la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, qui ha delagado en el seu Primer Tinent d'Alcalde, Jaume Collboni la representació institucional.





Àngel Simon, president d'Agbar





A més, es reconeix la posició d’Agbar com un referent d’àmbit mundial en la gestió de l’aigua, en un moment en què l’escassetat creixent dels recursos hídrics i el desafiament del canvi climàtic exigeixen una gestió basada en el coneixement, l’experiència i la innovació.





En el seu discurs, Àngel Simon ha afirmat que aquest premi “reconeix el treball de totes les persones que, durant sis generacions, en els 150 anys de trajectòria de la companyia, han anat construint Aigües de Barcelona fins a ser la que coneixem avui, amb la col·laboració publicoprivada al centre”.





Sobre el vincle de la companyia amb la ciutat de Barcelona, Àngel Simon ha assegurat que “la proposta de model de gestió de l’aigua del grup ha aconseguit posicionar Barcelona com un hub mundial de l’aigua” i que “hem de continuar treballant, conjuntament totes les parts, empreses i administracions, per recuperar l’impuls d’un projecte il·lusionant que ha estat present en els millors moments de la història de la nostra ciutat”.





Àngel Simon rep el premi acompanyat de Pere Aragonés, Teresa Ribera i Jaume Collboni





Pel que fa a la situació de reconstrucció després de la pandèmia, Àngel Simon ha posat en valor el paper de les empreses: “Les empreses del nostre sector hem treballat, i continuarem treballant, per donar resposta a aquesta crisi, plenament compromeses i implicades per generar solucions concretes en el marc dels fons europeus”. També ha recordat que “durant la pandèmia l’aigua ha tingut un paper essencial”, un servei la continuïtat del qual ha estat garantida en tot moment, i s’han reforçat les mesures per als col·lectius vulnerables.









Ángel Simón ha volgut parlar de tres persones que són i continuen sent els seus referents en el seu éxitosa trajectòria professional: Pasqual Maragall pel model de ciutat que va defensar quan era alcalde de Barcelona i apostar per un model "de pacte i consens, que es necessita ara més que mai "; Ricard Fornesa, del qual va assimilar tots els coneixements d'Agbar; i Isidre Fainé, del qual ha après i continua aprenent cada dia, "i no fa falta que expliqui les seves qualitats, que són moltes i conegudes", ha afirmat Simón.









Des de l’any 2007, Foment del Treball reconeix anualment amb les seves medalles d’honor —la màxima distinció de l’entitat— empresaris que han tingut una rellevància significativa en els últims dotze mesos i que són referència per la seva trajectòria empresarial exemplar.









El reconeixement ha sigut entregat en un acte que s’ha pogut seguir per streaming i que ha comptat amb la presència de Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de España i ministra per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Salvador Illa, ministre de Sanitat; Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Catalunya en substitució de la Presidència; i Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de Barcelona i responsable de l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda; i Josep Sánchez Llibre, President de Foment del Treball. Ada Colau, tot i haver confirmar la seva prència, no ha assistit a l'event.





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacat que “cal buscar el màxim equilibri entre sanitat i economia, i posar en marxa un pla de xoc per als sectors més afectats i plantejar una política fiscal al servei de l’economia productiva, la generació d’ocupació”. També ha subratllat que “els fons europeus han de servir per obrir camí a una nova economia. Només ho aconseguirem amb la collaboració publicoprivada”





ELS ALTRES PREMIATS





Foment del Treball ha guardonat al director del Festival Jardins Pedralbes i Festival Mil·lenni, Martín Pérez Lombarte, amb la Medalla d’Honor a la Trajectòria Empresarial pel seu compromís durant més de 30 anys amb la cultura i la música en directe, i pel seu lideratge al capdavant de la seva empresa Concert Studio, fundada l’any 1997. Amb ella ha dut a terme gires nacionals i internacionals de grans artistes com Els Tres Tenors, Sting, Mariah Carey, Julio Iglesias o Charles Aznavour. A més, per a Foment l’excel·lència aconseguida en tots els festivals de música que ha creat i consolidat el converteixen en un referent cultural a Catalunya i Espanya. Destaquen el Festival Mil·lenni com un dels festivals més coneguts que ha impulsat, amb una mitjana de 50.000 espectadors anuals, i especialment el Festival Jardins Pedralbes, que amb tan sols 8 edicions ha adquirit un nivell de qualitat i acceptació de gran nivell.





També s'han repartit els tradicionals Premis Carles Ferrer Salat. El jurat d’aquesta edició ha guardonat sis empreses en les categories de Compromís Social, Innovació, Medi Ambient, Internacionalització, Igualtat i Pime de l’Any.





- Fundació Superacció (Compromís Social)

- Iberboard (Innovació)

- Epson (Medi Ambient)

- Frit Ravich (Internacionalització)

- Mercabarna (Igualtat)

- PICVISA (Pime de l’Any)