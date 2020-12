Espanya ha realitzat més de 20 milions de proves diagnòstiques des de l'inici de l'epidèmia

Les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat que, fins al 17 de desembre, han portat a terme un total de 20.868.902 proves diagnòstiques de Covid-19, de les quals 17.948.428 són PCR i 2.920.474 són test d'antígens .













En l'última setmana, tal com ha informat el departament que dirigeix Salvador Illa, del 11 al 17 de desembre, les comunitats autònomes han realitzat un total de 619.124 PCR, una mitjana de 88.446 PCR al dia.





A més, des del 11 al 17 de desembre, les comunitats autònomes han portat a terme un total de 334.325 test d'antígens (47.760 de mitjana al dia). Sumats a les PCR realitzades, suposen un total de 953.449 proves diagnòstiques realitzades en aquest període, 136.207 al dia.





D'aquesta manera, s'ha produït un augment del cinc per cent en el nombre de proves diagnòstiques realitzades, amb una taxa de 443,07 per cada 1.000 habitants.





Progressivament es van desenvolupant noves tècniques per al diagnòstic de la infecció per SARS-Cov2, com és el cas de les proves ràpides d'antigen que les Conselleries de Sanitat estan començant a introduir en la gestió de la pandemia.