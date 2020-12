Una massa d'aire polar congelarà els termòmetres catalans el 24 i 25 de desembre, que seran les nits més fredes de l'any

Una massa d'aire polar serà la responsable que en els pròxims dies la temperatura experimenti un "important" descens que provocarà probablement els valors més baixos de tot 2020 i suposarà que el Nadal sigui la nit més freda de l'any, segons Meteored.













Dijous 24, dia de Nadal, plourà al nord de Galícia, Astúries, Cantàbria i Pirineus, on a més es preveu neu per sobre dels 1.200 metres, i no es descarta algun episodi de neu també en zones altes de Castella i Lleó, Aragó i Catalunya. Les temperatures màximes baixaran de manera generalitzada per l'arribada d'aire polar.





Segons Meteored, en algunes capitals de nord no s'arribarà als 10ºC i la màxima a la península no arribarà als 20ºC. Així mateix, aquesta jornada baixaran els valors nocturns a la meitat nord, de manera que registraran gelades en tots els sistemes muntanyosos i en algunes capitals de província de Castella i Lleó.





Aquesta situació serà similar el divendres, dia de Nadal, a causa de que continuaran les pluges febles en les regions cantàbriques i Pirineus, amb una cota de neu que baixarà dels 1.000 metres.





Meteored no descarta alguna precipitació lleugera a Catalunya, punts de les Balears ia la zona oriental de l'Estret. Igualment, també hi haurà una alta probabilitat de pluges a l'arxipèlag canari, sobretot a la zona occidental.





Aquest dia, segons Meteored, les temperatures baixaran "dràsticament" amb fortes gelades a la meitat nord i moltes regions de la meitat sud. A la nit, les temperatures baixaran dels 0 º C a capitals com Lleó, Burgos, Osca, Terol, Conca o Segòvia, i Meteored adverteix de les possibles formacions de plaques de gel a la carretera, per la qual cosa aconsella anar amb precaució. La matinada de dissabte es preveu la més freda de l'any, ja que es podran registrar -6ºC a Terol o Àvila, -4ºC a Sòria i Lleó o -2ºC a Palència i Madrid.