El transport públic a l'àrea de Barcelona mantindrà les seves tarifes el 2021

El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat aquest dilluns mantenir les tarifes de transport públic de l'àrea de Barcelona per 2021.





La decisió s'ha pres "tot i el dèficit provocat pel Covid-19, que es preveu que arribi als 750 milions d'euros" en 2021, i després d'una reducció del 54% de la demanda aquest any, ha informat l'ATM en un comunicat.





L'oferta de títols per viatjar en transport públic seguirà sent la mateixa que en 2021, i els bitllets comprats durant 2020 no caduquen fins al 31 de desembre de 2021.