Uns 800 treballadors d'hostaleria protesten a Barcelona per les restriccions

Uns 800 treballadors de el sector hostaler i oci nocturn català s'han concentrat la tarda d'aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona en protesta contra les restriccions aplicades a causa del Covid-19 pel Govern, després de la limitació d'obertura a la franja nocturna .





Els manifestants, a crits de 'Volem treballar', 'no a el tancament' o 'no som delinqüents' i amb cartells de 'l'hostaleria no és el problema', han avançat cap a Via Laietana fins a Urquinaona, han agafat Ronda de Sant Pere fins la plaça Catalunya i han tallat Passeig de Gràcia.





Segons ha manifestat el Gremi de la Restauració de Barcelona aquest dilluns en un comunicat, l'objectiu de la concentració és reclamar a la Generalitat "mesures equitatives per a la contenció del Covid-19, que no estigmatitzi i culpabilitzi a un únic sector".