Què se sap sobre la nova soca del Covid-19?

Persones amb mascareta en un carrer de Londres





Des que el Regne Unit va anunciar que una nova soca de Covid-19 més contagiosa s'està propagant pel seu territori, la por s'ha tornat a apoderar de la població, i fins i tot dels Estats: molts països, entre ells Espanya, han suspès tots els vols procedents del Regne Unit i les aerolínies estan vivint una onada de cancel·lacions.





El món pretén aïllar el nou Covid-19 a les illes, però possiblement sigui massa tard. S'han detectat de la nova soca a Dinamarca, Països Baixos i Austràlia. A més, el Govern britànic ha informat sobre contagis en pacients de Gibraltar, per la qual cosa és oficial que ja circula per la península.





La comunitat científica s'està afanyant per desxifrar a el nou enemic i, tot i que hi ha moltes preguntes sense resposta, sí que han pogut arribar a algunes conclusions:





- Està reemplaçant ràpidament a altres versions de virus.





- Té mutacions que afecten part del virus.





- Algunes d'aquestes mutacions ja han demostrat al laboratori que augmenten la capacitat de virus per infectar cèl·lules.





No obstant això, no hi ha una certesa absoluta que això signifiqui que, en un escenari real, el virus sigui més contagiós. Les noves soques poden tornar-se més comuns simplement per estar en el lloc correcte en el moment adequat, com a Londres, que només aplicava restriccions moderades fins fa poc.





De tota manera, cal que les autoritats actuïn amb fermesa. "Es requereixen experiments de laboratori, però ¿vols esperar setmanes o mesos per veure els resultats i prendre mesures per limitar la propagació? Probablement no en aquestes circumstàncies", explica el professor Nick Loman, Covid-19 Genomics UK Consortium, a la BBC.





Els investigadors britànics estan tractant de quantificar el nivell de contagi d'aquesta nova soca a contrarellotge. La xifra esmentada pel primer ministre Boris Johnson va ser que la variant pot ser fins a un 70% més transmissible.





No obstant això, alguns científics no estan d'acord amb aquestes afirmacions. El doctor Erik Volz, de l'Imperial College de Londres, ha explicat en una conferència que "encara és aviat per dir-ho ... però pel que veiem fins ara està creixent molt ràpid, més ràpid del que va créixer la variant anterior. És important estar atent a aquesta ".





NO ÉS LA PRIMERA MUTACIÓ





Per molt que aquesta mutació s'espanti, no és la primera vegada que el Covid-19 canvia. De fet, la versió del virus que va sacsejar Europa durant la primera onada és diferent que la que va aparèixer a Wuhan. A la segona onada, els països europeus han combatit amb una versió del Covid-19 que es va originar d'Osca i Lleida.





La relaxació de les restriccions de viatge a l'estiu, i el fet que Espanya sigui una important destinació turística, van facilitar l'expansió d'aquesta variant del'genoma del virus, va assenyalar en un comunicat la Universitat de Basilea.





D'ON VE?





Segons assenyalen a la BBC, aquesta variant del Covid-19 està inusualment molt mutada. L'explicació més probable és que la variant ha sorgit en un pacient amb un sistema immunològic debilitat que no va poder vèncer el virus.





En canvi, el seu cos es va convertir en un brou de cultiu perquè el virus mutés.





¿FA QUE EL VIRUS SIGUI MÉS MORTAL?





De moment no hi ha cap indici que demostri que aquesta versió mutada del Covid-19 sigui més mortal que les anteriors, tot i que encara falta temps per veure com es comporta.





No obstant això, que sigui més contagiós pot acabar sent nefast per als sistemes sanitaris i provocar morts per falta d'atenció mèdica. Si puja molt el ritme de contagis, apareixeran més pacients amb símptomes greus i, per tant, les UCI es podrien col·lapsar.





¿FUNCIONEN LES VACUNES CONTRA AQUESTA SOCA?





No hi ha cap evidència científica, fins al moment, que demostri que les vacunes aprovades per combatre el Covid-19 siguin menys efectives contra aquesta nova soca. A més, els científics descarten aquesta hipòtesi ja que, de moment, el virus només ha mutat una part coneguda com "proteïna pic", i la vacuna està preparada per combatre diferents parts de virus.





No obstant això, no seria bona idea relaxar-se. "Si deixem que afegiu més mutacions, llavors començarà a preocupar", ha explicat Ravi Gupta, un professor de la Universitat de Cambridge que està estudiant aquesta nova soca. "Aquest virus està potencialment en camí d'escapar de la vacuna, ha donat els primers passos cap a això", alerta.