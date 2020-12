Els reis lliuren Joan Margarit el Premi Cervantes 2019

Els reis d'Espanya han lliurat el premi Cervantes 2019 a Joan Margarit. En arribar, Felip i Letizia es van dirigir a al menjador de Gala on van rebre les salutacions de el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, el premiat, Joan Margarit, la seva dona, Mariona Ribalta, així com familiars directes que van assistir a el lliurament.





Fotografia de la Casa Reial





Després de les salutacions protocol·làries, Ses Majestats els Reis van ocupar el seu lloc. Seguidament, Felip i Letizia van procedir al lliurament de el Premi de Literatura en Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2019 a Joan Margarit.





El jurat li ha atorgat el premi a Joan Margarit per "la seva obra poètica de profunda transcendència i lúcid llenguatge sempre innovador, ha enriquit tant la llengua espanyola com la llengua catalana, i representa la pluralitat de la cultura peninsular en una dimensió universal de gran mestratge ".





JOAN MARGARIT, POETA I ARQUITECTE





Joan Margarit i Consarnau (Sanahuja, Lleida, 1938) és poeta i arquitecte. Va començar la seva trajectòria poètica en 1963 publicant en castellà Cants per a la coral d'un home sol. Després d'un llarg parèntesi, publica, el 1975, publica Crònica. A partir de 1980 s'inicia la publicació dels seus poemes en català. Ha traduït al castellà bona part de la seva producció en català. Com a traductor, també s'ha encarregat de traduir al castellà o al català l'obra d'altres poetes com Thomas Hardy, Elizabeth Bishopo o Rainer Maria Rilke.













Ha rebut el Premi Nacional de la Crítica (1984 i 2008) i el Premi Rosalía de Castro (2008). Rep el Premi Nacional de Poesia 2008 de el Ministeri de Cultura per l'obra Casa de Misericòrdia. El 2013 li va ser concedit a Mèxic el Premi Víctor Sandoval Poetes del Món Llatí (a l'obra completa), conjuntament amb el poeta mexicà José Emilio Pacheco, també Premi Cervantes. En 2017 va ser guardonat a Xile amb el Premi Iberoamericà de Poesia Pablo Neruda. En 2019 se li ha concedit el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana.





Entre els títols premiats de la seva obra en català destaquen Cants d'Hecatónim de Tifundis (1982), Premi Miquel de Palol i el Premi de la Crítica Serra d'Or; Vell malentès (1981), Premi Vicent Andrés Estellés i Premi de la Crítica de Poesia en Català; Mar d'hivern (1986), Premi Carles Riba de Poesia; La dona del navegant (1987), Premi de la Crítica Serra d'Or; Càlcul d'estructures (2005), Premi de la Crítica Serra d'Or; Casa de Misericòrdia (2007), Premi Cavall Verd, Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya i Premi de la Crítica de Poesia en Català). El 2005 Els primers freds va ser guardonat amb el Premi Cadaqués a Quima Jaume. El 2015 se li va atorgar el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.





La seva obra ha estat traduïda a l'alemany, basc, hebreu, francès, anglès, portuguès i rus.