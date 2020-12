Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més gasta en la Loteria de Nadal

Cada espanyol gastarà aquest any una mitjana de 65,66 euros a comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebra aquest dimarts 22 de desembre, un total de 2,82 euros menys que el 2019, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

Aquesta quantitat és estimativa ja que la dada serà definitiu quan es rebin les devolucions de butlletes no venuts durant la campanya d'aquest tradicional sorteig. L'any anterior, la consignació per habitant prèvia va ser de 68,48 euros de mitjana.





D'aquesta manera, els més de 65 euros de despesa per persona corresponen a les estimacions de venda que fa SELAE a l'hora d'enviar les butlletes a les administracions de loteria, encara que més tard sempre hi ha una proporció de dècims que es queden sense vendre .





Per regions, la comunitat autònoma que previsiblement més gastarà per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 102,15 euros, seguida d'Astúries (94,80 euros), la Rioja (92,49 euros), Aragó (90,56 euros), Cantàbria (82,84 euros), Comunitat de Madrid (77,34 euros), País Basc (77,09 euros), Comunitat Valenciana (73,96 euros), Castella-la Manxa (72, 18 euros) i Galícia (66,45 euros).





Mentrestant, els que menys van a gastar-se aquest any són nou els habitants de les ciutats autònomes de Melilla (14,68 euros) i Ceuta (16,39 euros), seguits dels de les Balears (38,70 euros), Canàries (41 07 euros), Andalusia (52,07 euros), Catalunya (52,66 euros), Extremadura (54,75 euros), Navarra (55,19 euros) i Múrcia (63,25 euros).





Respecte a les diferents comunitats autònomes, on més Loteria de Nadal es vendrà previsiblement és a Madrid (515.300.000 d'euros consignats), seguida d'Andalusia (438 milions d'euros), Catalunya (404.100.000 d'euros), Comunitat Valenciana (370 milions d'euros), Castella i Lleó (245.100.000 d'euros), Galícia (179,3 milions d'euros), el País Basc (170 milions d'euros), Castella-la Manxa (146.700.000 de euros) i Aragó (119.400.000 d'euros).





Per contra, els que menys Loteria de Nadal tenen consignada són Melilla i Ceuta amb 1,2 milions d'euros i 1,3 milió d'euros, respectivament, la Rioja (29,2 milions d'euros), Navarra (36.100.000 d'euros), Balears (44,4 milions d'euros), Cantàbria (48,1 milions d'euros), Extremadura (58,4 milions d'euros), Canàries (88.400.000 d'euros), Múrcia (94.400.000 d'euros) i Astúries (96,9 milions d'euros).