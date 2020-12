En marxa el decret antidesnonaments i el pla de suport al comerç i l'hostaleria del Govern central

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts el decret de prohibició dels desnonaments sense solució habitacional, que inclourà la prohibició dels talls de subministraments bàsics (llum, aigua i calefacció), així com un pla de suport a el sector Horeca (hostaleria, restauració i cafeteries) i de el comerç.





Actualment està en vigor la prohibició de desnonaments a persones vulnerables fins al 31 de gener, un termini que s'ampliarà probablement per a la vigència de l'estat d'alarma (fins al 9 de maig).













Així mateix, el Consell de Ministres dóna avui llum verda a el pla de xoc per a l'hostaleria i el comerç, dos dels sectors més afectats per la crisi sanitària de l'Covid-19, que inclou una rebaixa de l'50% de l'lloguer als locals que pertanyin a grans propietaris (amb més de 10 immobles).





Després de l'aprovació d'aquest pla per fer front als efectes de la crisi, l'inquilí podrà sol·licitar abans de el 31 de gener la rebaixa de l'50% durant l'estat d'alarma, les possibles pròrrogues i fins als quatre mesos posteriors.





Per accedir aquesta ajuda, el local haurà de ser propietat d'un gran propietari i no hi ha d'haver un acord previ entre les parts per a la reducció temporal de la renda o una moratòria en el pagament durant la pandèmia.





A més, el text inclourà incentius fiscals per a aquells que no siguin grans forquilles i rebaixin les rendes que obtenen pel lloguer dels seus locals dedicats a l'hostaleria i a el comerç.





Amb aquestes mesures, el sector hostaler, que ha sol·licitat ajudes directes per valor de 8.500 milions d'euros, aspira a prendre aire per fer front a la "dramàtica" situació per la qual travessa a causa dels tancaments impostos per frenar l'Covid-19 i aconseguiria garantir la seva supervivència.





No obstant, el president d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel, ha demanat que el pla contempli també la moratòria automàtica, amb ampliació dels períodes de carència de la devolució dels principals crèdits i estendre com a mínim fins al juny de 2021 l'aplicació de els ERTES, augmentant la cobertura i simplificant la gestió, així com derogar la clàusula de manteniment de l'ocupació en els sis mesos següents a la represa de l'activitat i impulsar accions de reactivació de la demanda.