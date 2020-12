Compte enrere per l'anhelat assalt a la presidència del Barça

Recta final en la lluita per fer-se amb el control del Barça amb l'inici, aquest dimecres 23 de desembre, de la recollida de signatures (imprescindibles un mínim de 2.257 ... i la presentació d'un aval de 125 milions d'euros per a progressar en la campanya electoral) que es perllongarà fins al 11 de gener amb l'horitzó de l'24-G per a la jornada de votacions ... si la crisi sanitària no ho impedeix.





Amb un primer equip masculí de futbol que segueix exhibint més dubtes que certeses estancat a la Lliga per darrere de Atlètic i Reial Madrid, el Futbol Club Barcelona comença aquest dimecres 23 de desembre el procés de recollida de signatures (que durarà fins al pròxim 11 de gener) dels precandidats a l'anhelada presidència de l'entitat que, si la tragèdia sanitària provocada pel covid-19 no ho impedeix, s'ha de substanciar el 24-G.





Nou aspirants a la direcció de el club blaugrana (amb l'absència clamorosa com a "caps de cartell" de dones) iniciaran la guerra per aconseguir un mínim de 2.257 suports que els permeti accedir al primer "tall" i protagonitzar la campanya electoral (entre el 15 i el 22 de gener) prèvia presentació d'un aval de 125 milions d'euros.





En posició de sortida, Agustí Benedito, Jordi Farré, Lluís Fernández Al·là, Víctor Font, Toni Freixa, Joan Laporta, Pere Riera, Emili Rousaud i Xavier Vilajoana seguiran intentant seduir al voltant de 110.000 socis i sòcies que, si l'evolució de la pandèmia global no ho arruïna, exercirien el seu dret a vot al Camp Nou ... i de forma excepcional en seus de Girona, Tarragona, Tortosa, Tarragona, Lleida, Madrid, València, Sevilla, Palma de Mallorca i Andorra des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre de l'esmentat 24 de gener.





Comença el compte enrere per al control d'un Barça en una més que precària situació econòmica, amb un apocat primer equip masculí de futbol ... i un Leo Messi que a partir d'l'1 de gener estarà en condicions de triar lliurement el seu futur. El passat 25 d'agost, Leo ja va demostrar que els seus pensaments no els tenia precisament amb l'entitat que li ha donat sempre tot el seu escalf i eines perquè es converteixi en un futbolista de llegenda.