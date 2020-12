L'administració de Ripoll, amb 15 sèries del tercer premi, va obtenir el número a Conca

El gerent de l'administració de loteria 'El Trèvol' de Ripoll (Girona) --que ha venut 15 sèries del tercer premi, el 52.472--, Marc Rosa, ha explicat que ha obtingut les sèries en una administració de Conca .





"Els meus clients demanen números de fora", ha relatat Rosa, que ha repartit 7,5 milions d'euros exclusivament en finestreta, de manera que el premi haurà quedat repartit entre particulars.





El venedor de loteria ha explicat que fins ara, sempre viatjava personalment per Espanya per intercanviar les sèries amb altres administracions, però que aquest any, a causa de la pandèmia de Covid-19, la qual ha hagut de fer per missatgeria.





Aquesta mateixa administració va repartir l'any passat una trentena de sèries d'un altre tercer premi, el 750, recordat per Rosa per ser un nombre inusualment baix.





Rosa, a l'hora en què ha parlat amb els mitjans, desconeixia si s'havia reservat algun dècim del número premiat, alguna cosa que sol fer amb la seva dona.