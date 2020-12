El Govern no revisarà les mesures restrictives contra la Covid-19 fins al dia 28

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que ara no preveuen modificar les mesures aprovades per diferents sectors per combatre la pandèmia, però ha explicat que es reuniran el dilluns 28 de desembre per valorar si han de "ajustar" algunes d'elles en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques.





"Aquest és el compromís de la Generalitat, no hi serem fins l'11 de gener sense fer res. El 28 de desembre ens reunirem per valorar i situar la realitat de les dades. El que no podem fer com a Govern és cada dia mesurar i ajustar mesures que hem dictat ", ha sostingut en roda de premsa posterior a del Consell Executiu, després de les protestes que hi ha hagut recentment per part de sector de la restauració.





Segons Budó, a la reunió del 28 de desembre estan disposats a revisar totes les mesures aprovades, també la del confinament nocturn.