El PP reclama obrir expedient disciplinari a Salvador Milà després de reconèixer per carta que va acudir contagiat de covid a l'AMB

Miguel Jurado





El Grup Metropolità de el Partit Popular a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha reclamat a el govern metropolità, presidit per Ada Colau, que obri expedient disciplinari a director de Presidència de l'AMB, Salvador Milà, després de reconèixer per carta al PP que va acudir contagiat de covid a l'AMB el dimarts 15 de desembre.





El mateix Milà reconeix per carta que la seva decisió d'acudir al despatx de l'AMB el dia 15 de desembre per recollir papers i instrumental que necessitava per poder signar a distància (Firmadoc) va ser una decisió desencertada i assegura que no va tenir contacte amb ningú i que no es va quedar a treballar. A més, assegura que no té constància que hi hagi algun confinament o contagi per culpa seva.





Miguel Jurado, portaveu de el Grup Popular a l'AMB considera que "es tracta d'una greu irresponsabilitat de el director de presidència, que per molt que ho justifiqui, va posar en perill a altres persones".





En aquest sentit, el portaveu Popular ha afegit "si hagués estat un càrrec de el PP segur que les critiques haguessin estat constants, quan es tracta d'un càrrec polític de determinats partits, sembla que tot s'hi val".





Finalment, Jurado assegura que, "si Colau no pren les accions pertinents, serà coresponsable d'aquesta irresponsabilitat, cal donar exemple des de les administracions i no fer el que ens doni la gana".