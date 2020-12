El TC avala per unanimitat la decisió del Congrés de suspendre a Turull i Rull com a diputats

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat desestimar els recursos d'empara presentats pels exconsellers de la Generalitat Jordi Turull i Josep Rull contra la decisió de la Taula de Congrés dels Diputats de suspendre'ls automàticament en l'exercici dels seus càrrecs com diputats perquè en aquest moment estaven a la presó provisional pel judici del 'Procés', fallant així de la mateixa manera que amb l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.













Turull i Rull van recórrer les resolucions de Congrés de 24 de maig i 11 de juny de 2019 per les quals la Taula de Congrés va acordar la suspensió automàtica dels càrrecs de diputats que van obtenir en les eleccions d'aquest any, així com dels drets i deures aparellats a aquest estatut, basant-se l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim).





Aquest precepte estableix que, un cop "ferma una interlocutòria de processament i la presó provisional per un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici de la mateixa mentre duri la situació de presó ".





Els exconsellers catalans argumentaven que d'aquesta manera s'havia vulnerat els seus drets a la presumpció d'innocència i a l'exercici del seu càrrec de diputat i pretenien que el TC anul·lés les resolucions parlamentàries i promogués una qüestió interna de constitucionalitat sobre l'article 384 bis i plantegés una qüestió prejudicial a Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el mateix.





Els magistrats s'han remès a la seva sentència del 21 de juliol sobre Sànchez, per tenir el mateix objecte. Llavors van assenyalar que "ni l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal estableix sanció o pena ni la seva aplicació o compliment per la Mesa de Congrés dels Diputats ha deparat la condemna del demandant".





"El precepte legal no és norma punitiva, sinó estableïdora d'una mesura provisional vinculada, de manera mediata i necessària, a altres prèvies (processament ferma i presó provisional) adoptades per l'autoritat judicial", van sostenir.





A més, han indicat que aquest article "és d'aplicació immediata i necessària quan concorren els pressupostos en ell fixats i que són conformes amb la Constitució i, per tant, respecten la presumpció d'innocència del processat per al qual es dicta ordre de detenció provisional". En conseqüència, han afirmat que "ni els actes parlamentaris directament impugnats ni la norma legal de la qual porten causa han violat la presumpció d'innocència del recurrent".





Referent a això, el TC ha subratllat que la seva jurisprudència sobre la presumpció d'innocència és coherent amb la de el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en el sentit que "la presumpció d'innocència impedeix tenir per culpable a qui no ha estat declarat així després un previ judici just ".





MATEIXA DECISIÓ QUE AMB JUNQUERAS I ROMEVA





El TC també es va pronunciar en aquest sentit sobre l'aplicació del 384 bis el passat 30 de gener, quan va desestimar els recursos presentats per l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva contra la decisió de Tribunal Suprem (TS) de suspendre'ls al juliol de 2018 després de confirmar-seus processaments pel 'Procés'.





La Taula de el Congrés va acordar suspendre els líders independentistes com diputats, després que el president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, respongués a la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, que era competència seva prendre tal decisió.





Finalment, la Mesa va adoptar els acords impugnats després d'analitzar l'informe redactat pels serveis jurídics de la Cambra, als que es van consultar a l'existir "dubtes" sobre si aplicar aquest precepte o l'article 21.2 de el Reglament de Congrés. La decisió no va ser unànime, ja que els dos diputats de Unides Podem entenien que era el TS el que havia d'aplicar l'esmentat article de la Llei de Enjudiciament Criminal.