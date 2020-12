Condemnen a 22 anys de presó un home per violar dos pacients en un psiquiàtric de Martorell

Audiència de Barcelona





La Secció 6 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a 22 anys de presó per violar dos pacients de l'Hospital psiquiàtric Sagrat Cor de Martorell (Barcelona), on també estava ingressat.





La sentència d'aquest dimarts, assenyala que l'home va escapar de la seva habitació a l'hora de la migdiada i va entrar a la de les dues víctimes per agredir sexualment.





L'home estava ingressat per un trastorn amb impulsos associats a una parafilia de tipus pedòfil i també estava diagnosticat de trastorn psicòtic no especificat, i el 2007 ja havia estat condemnat a presó per agressió sexual, i va acabar de complir la pena al juliol de 2018.





Al febrer de 2019, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Martorell ho va declarar incapacitat legalment, en base al seu diagnòstic psiquiàtric, que "comporta una limitació important de la seva capacitat d'autogovern, que persistirà en el temps donada la inexistència" d'un tractament mèdic que pugui curar la seva trastorn.





Un mes després de sortir de presó i ingressar al psiquiàtric va entrar a l'habitació d'un pacient de 19 anys durant la migdiada, el va despertar, "li va subjectar el cos amb les cames per impedir la seva resistència" i el va obligar a fer-li una fel·lació.





Una altra setmana més tard, també a l'hora de la migdiada, "en un moment de menor control o vigilància", va entrar a l'habitació d'un altre pacient, el va agredir sexualment i després el va amenaçar amb matar-lo si ho explicava.





Per intimidar-ho, "li va cremar amb una cigarreta encesa al braç produint-li lesions de cremada", segons recullen els fets provats de la sentència.





REINCIDÈNCIA I INDEMNITZACIONS





L'home va ser jutjat per aquests fets a l'Audiència de Barcelona a partir del 23 de novembre, i la sentència d'aquest dimarts el condemna a 11 anys de presó per cadascun dels dos delictes continuats d'agressió sexual, en la qual els magistrats afegeixen l'agreujant de reincidència i l'eximent incompleta d'alteració psíquica.





També li condemnen com a autor d'un delicte d'amenaces a quatre mesos més de presó, assenyalant que com a màxim complirà 20 anys de presó per totes les condemnes.





Li imposen una multa de 180 euros per un delicte lleu de lesions i una ordre d'allunyament d'1 quilòmetre les víctimes, a més de la llibertat vigilada durant vuit anys després de sortir de la presó.





Haurà d'indemnitzar les víctimes amb 60.000 euros per a cada un, i la Sala declara responsables subsidiàriament al CatSalut i a l'Hospital, de què assenyala que tot i que tenia informes sobre les patologies del condemnat i de la seva perillositat, "no es van adoptar les mesures de seguretat necessàries sobre la seva persona ".