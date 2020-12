González Laya intenta trobar una solució perquè els camioners que estan al Regne Unit puguin tornar

La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha afirmat aquest dimarts que el Govern està dialogant amb les autoritats franceses i britàniques perquè els camioners espanyols que no poden sortir de Regne Unit puguin tornar com més aviat.













En una roda de premsa després de rebre a l'opositora bielorussa Svetlana Tijanovskaya, González Laia ha volgut enviar "un calorós i afectuosa salutació" als transportistes que s'han vist atrapats per una combinació de mesures contra la nova soca de Covid-19 i mesures davant la previsió d'un Brexit sense acord.





"Estem fent tot el necessari perquè el retorn pugui fer-se com més aviat millor i en les millors condicions possibles", ha afirmat, tenint en compte que són "moments complicats", en vigília del Nadal, però no ha donat més detalls de com es materialitzarà.