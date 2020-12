El Govern espanyol es planta davant el Marroc: "Ceuta i Melilla són espanyoles"

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra de Presidència i Relacions amb les Corts, Carmen Calvo, ha respost a les declaracions del primer ministre marroquí, Saadeddine el-Othmani, i ha assegurat que "Ceuta i Melilla són espanyoles" i que "no hi ha tema".





Així ho ha sostingut en una roda de premsa telemàtica després del Consell de Ministres, quan li han preguntat pel missatge del dirigent marroquí, que el cap de setmana passat va defensar que les dues ciutats autònomes "són marroquines com el Sàhara" i si això amoïna el Govern perquè podria afectar la relació amb el Marroc.





Calvo no ha respost si aquestes declaracions amoïnen l'executiu, però sí que ha reiterat que "no hi ha tema" i que això "ho sap molt bé el Govern marroquí".





"Això no ho discuteix el Govern d'Espanya ni ho discutim en aquest país", ha resolt la dirigent socialista en aquesta clau.





Sobre si les explicacions de l'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, han satisfet l'executiu central, que l'ha convocada d'urgència per demanar-li un aclariment, la ministra no s'hi ha pronunciat.





Ara per ara, se sap que la secretària d'estat d'Afers exteriors, Cristina Gallach, ha traslladat a l'ambaixadora que "espera que tots els seus socis respectin la sobirania i integritat territorial" d'Espanya, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors en un comunicat.