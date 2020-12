Eloi Badia insisteix a emprar els recursos de l'AMB per remunicipalitzar el cicle de l'aigua a l'Àrea Metropolitana

La Sentència núm 4187/2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar parcialment la modificació de l'article 3 de el Reglament de el servei metropolità de el cicle integral de l'aigua aprovada pel Consell Metropolità el 28 de març de 2017. Recentment a més la Sentència 4187 / 2020 de 20 d'octubre d'aquest 2020 emesa per la Secció Cinquena de la Sala el Contenciós-administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt un recurs contra l'acord de Consell Metropolità adoptat que va significar l'aprovació definitiva de la modificació de l'article 3 d'aquest reglament.













En l'última reunió de Govern Metropolitan o d'aquest dimarts, 22 de desembre, s'informava als consellers que aquesta sentència anul·lava "parcialment el text del precepte modificat de l'article 3 del Reglament metropolità" que va servir de paraigua legislatiu a municipis com Ripollet o Sant Cugat de Vallès per anul·lar la concessió que tenien en aquells moments i que després d'aquesta sentència haurà de continuar vigent per la seva improcedència jurídica.





Malgrat aquest nou revés judicial, el seu vicepresident, Eloi Badia, planteja després de la informació que l'AMB iniciï "els treballs per definir, amb la participació dels municipis, el model o models de gestió de l'servei integral del cicle de l'aigua i els mecanismes i calendaris d'implantació dels mateixos, de cara a l'efectiva assumpció per part de l'AMB com a propis dels serveis que encara es mantenen en l'òrbita municipal, i també per determinar els mecanismes de coordinació de les competències que en matèria d'aigua corresponen en els Ajuntaments ".





I per això requereix "en els ajuntaments metropolitans no inclosos dins l'àmbit de l'servei metropolità de el cicle integral de l'aigua que gestiona Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'aigua, SA que, ateses les circumstàncies concurrents, continuïn garantint la prestació de el servei d'abastament d'aigua en baixa en el seu municipi, en la forma que tinguin determinada, mentre no es completi l'assumpció de la mateixa per part de l'àrea Metropolitana de Barcelona ". És a dir que a Ripollet i Sant Cugat es reverteix el procés remunicipador de el cicle de l'aigua in so facto perquè així ho decreten els tribunals en atenció a la legislació vigent, però Eloi Badia torna a insitir en el camí que judicialment li ha costat milions d'euros als habitants de la metròpoli barcelonina.





A més de faculta la Junta de Govern de l'AMB per "crear una comissió d'estudi, determinar la composició i designar els seus membres, havent de donar compte dels acords que adopti a aquest Consell Metropolità" i els "treballs es desenvoluparan amb la participació dels municipis "i" es preveuen que estiguin conclosos en un termini de dos anys ", sí, dos anys més de donar-li la volta a la roda amb recursos públics.





Per segons l'AMB "identificar els mecanismes i models de gestió que resultin més sostenibles i eficients per a l'establiment i prestació de servei de l'cicle integral de l'aigua en l'àmbit metropolità, determinant els terminis, fases, condicions d'integració i règim transitori segons procedeixi en cada cas ". És a dir assumeix l'AMB que hi ha diferents casuístiques en l'entorn metropolità, per a les que serà necessari - segons l'AMB que no justifica la necessitat de tal estudi ni comissió- diferents alternatives que no seran unificadores de la gestió de l'aigua. I portem així des del 2015. Cinc anys amb previsió de prorroga de l'assumpte dos anys més. Set anys amb càrrec a les arques públiques la insistent municipalització d'un servei que ningú ha demanat a l'AMB de forma explícita, ja que la plataforma Aigua és Vida no deixa de ser un "xiringuito" amb el qual Eloi Badia guarda una curiosa simbiosi regada amb diners públics. Diners de tots els contribuents.





No hi ha un clam social que demani un canvi de model en la gestió de l'aigua de l'actual col·laboració publico-privada a una gestió 100% pública. No com el que han sol·licitat per activa i per passiva les treballadores familiars de el Servei d' Atenció Domiciliària a l'alcaldessa, Ada Colau , que no ha invertit ni un sol cèntim en aquesta qüestió social i que sí que afecta col·lectius d'especial vulnerabilitat social. Tots els diners per a la remunicipalització metropolitana de l'aigua i ni un euro a el canvi de model en la gestió del Servei d'Atenció Domiciliària de la capital catalana, Barcelona. Com s'entenen això ?.





El ple previ a les vacances nadalenques i l'últim d'un any el 2020 per oblidar l'ha aprofitat Badia, amb tota la seva traïdoria per afagar una sentència desfavorable i seguir el mateix camí que l'ha portat de fracàs en fracàs judicial. Diuen que l'ésser humà és l'únic s'obstina a ensopegar més d'una vegada en la mateixa pedra i ja són molts anys sobre el mateix. Se sent el vicepresident de l'AMB el salvador suprem d'una contesa de la qual només ell és l'artífex i relator. Mentrestant, el PSC partit amb majoria en l'ens supramunicipal calla.





Badia vol remunicipalitzar el cicle de l'aigua de la mà dels ajuntaments Metropolitans, no perquè el servei no funcioni, que funciona, gràcies a la col·laboració publico-privada sinó perquè hi ha interès a vendre com a públic una gestió que serà posteriorment de nou subcontractada com ha passat en altres experiments remunicipadors de país. I on el canvi ha consistit en que li costi més el canvi a quo obre l'aixeta de l'aigua. Tal qual.





Sense dades objectives persisteix en fer creure que l'actual model de el cicle de l'aigua no és vàlid i s'haurà de buscar una alternativa. Com el bomber piròman que pren els frondosos boscos verds i després va prest a sufocar-erigint-se en heroi i no en vilà. En un canviar el que funciona perquè ho diu el vicepresident de l'AMB, ho entenguin els ciutadans metropolitans o no ho entenguin. Per què no van a voler ells el que el polític dels comuns vol? Com no van a recolzar les seves propostes hi hagi o no hi hagi dades que ratifiquin el que ell expressa com a dogma ?.





PP i CIUTADANS VOTEN EN CONTRA DEL PUNT 60 DE L'ORDRE DEL DIA DE LA AMB





En paraules de Miguel Jurado, portaveu de el Grup Popular a l'AMB aquesta maniobra del Vicepresident de l'AMB en el punt 60 de l'ordre del dia de l'últim ple de l'any metropolità on s'aborda la creació d'una comissió per a un nou model del cicle de l'aigua "és tornar fer el mateix, és un engany" i afegeix "quan en el Govern de l'AMB dóna compte d'una sentència s'acata la mateixa però no en el punt següent es torna a proposar a fer el mateix, ara amb tots els Ajuntament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ". A més afegeix Jurat en declaracions a CatalunyaPress "en aquesta comissió que creen estaran representants dels ajuntaments però no els representants dels grups metropolitans".









I encara hi ha més perquè "els Ajuntaments com Ripollet o Sant Cugat de Vallès on es van acollir a aquesta modificació de l'article 3 de el Reglament del Cicle de l'Aigua de l'AMB han quedat nuls els seus nous contractes. Amb aquests mateixos ajuntaments tornaran a seure per fer què?" es pregunta Jurat.









Luz Guilarte , portaveu de Ciutadans a l'AMB també ha votat en contra d'aquest punt de l'ordre del dia. Guilarte manté que "Ada Colau, malgasta recursos i diners públics anteposant els seus interès als del conjunt de la ciutadania. L'obsessió per municipalitzar el servei de l'aigua, suposa un nou revés judicial que acabaran pagant els barcelonins".





El cas és que BComú, el partit de l'alcaldessa Ada Colau, torna a la càrrega i prova el seu enèsim intent en remunicipalitzar el cicle integral de l'aigua metropolità, arrabassant a una empresa que el gestiona eficientment des de fa més de 80 anys, Aigües de Barcelona, a qui els tribunals han donat suport en el seu bon fer front a les nyaps continuades d'Eloi Badia.





Quant els costarà a les butxaques dels contribuents mantenir els estudis d'aquesta comissió "ad hoc" durant dos anys perquè es re-estudiï per enèsima vegada el que durant cinc anys han rebatut des del Tribunal Suprem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fins i tot la Unió Europea ?. Suma i segueix. Mentre els dos Antonis, Balmón i Poveda s'empassen les envestides de Colau i Badia com si no fos amb ells





