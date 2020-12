El Cèsar Puigdemont està preparat pel seu "desbordament democràtic"

El fugit Puigdemont, en plena campanya electoral a Catalunya presentava aquest passat dissabte, un més dels documents estratègics- de cara a engrescar als seus votants- amb el títol "Preparem-nos". Ho feia en doble seu, des de Brussel·les i Barcelona, i en el mateix Palau de la Generalitat, seu del govern de Catalunya i finca particular d'aquest. Van faltar a la cita els republicans i els cupaires que no li han seguit el joc al nou Cèsar català que un cop més vol treure rèdit electoral, des de la seva còmoda situació que dóna tenir garantit el seu salari, el de la seva esposa i el seu ajudant de cambra, Toni Comín, el polític que més canvis "ideològics" ha tingut en la seva vida política.













El Cèsar en la seva intervenció ha anat desgranant parts dels punts d'aquest document en el qual ha quedat oficialment presentada l'Assemblea de Representants independentistes, que ve a ser una mena de Parlament paral·lel controlat per ell mateix. Això sol succeir en aquest tipus de cesarisme que no és nou en la història. En el seu discurs, Puigdemont, busca protagonisme que es tradueixi en vots, i no dubta a agitar més si cap el panorama sense tenir en compte la greu crisi sanitària i conseqüentment econòmica i social que viu la Catalunya que diu defensar. Per a ell, el més important és seguir mentint i portar a una part de la ciutadania a la confrontació, perquè segons diu, és possible aconseguir la independència "pacífica" mitjançant el "desbordament democràtic" de l'Estat espanyol si les forces independentistes aconsegueixen superar el 50 % dels vots en les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer, si no hi ha canvis.





El document l'autoria se li atribueix a Consell per la República fa referència a l'estreta unitat d'acció entre la ciutadania- què ciutadania? - i les institucions - ¿Assemblea de Representants independentistes? - per assolir la independència. Per a això crida a combatre ¿pacíficament? i afeblir les forces de "dominació". Com fer-ho ?, mitjançant la mobilització sostinguda i massiva de la ciutadania, desobediència a l'Estat i no pagant els impostos ... D'aquesta manera esperen dur a terme el "desbordament democràtic".





Algú havia pensat que les etapes dels cèsars havien passat a millor vida en un món modern i globalitzat com afirmen alguns que és, però no és així. Els cesars, per desgràcia, són els líders que estan demanant a les masses que estiguin disposats a solucionar tot, sense aturar-se a pensar el cost que això pot tenir. Els cèsars, com s'ha demostrat al llarg de la història, són el punt de partida del principi i la fi de les democràcies racionals. Al segle XX, l'elenc "cèsars" està format per: Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Mao, i un altre nodrit ramell de dictadors que van portar a el món a la guerra i al desastre. Van crear el món de les masses uniformades, l'orgull de pertinença i el fanatisme extrem. El cost de desmuntar aquest cesarisme ha estat massa alt per deixar que sorgeixin nous. Deia Juli Cèsar que "els ciutadans impulsats per la por i encegats pel patriotisme, oferiran tots els seus drets al líder i ho faran amb molt de gust".





Això del "desbordament democràtic" proposat pel Cèsar Puigdemont i la seva Assemblea de Representants independendentistes que no és democràtica em sona a una cosa tan vell, populista i perillós com el desbordament que va iniciar Mussolini el 27 d'octubre de 1922 al convocar la Marxa sobre Roma. Així que ja estem preparats per a un nova "batalla" que s'emmarca en la campanya electoral per no perdre pistó.