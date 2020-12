El youtuber més ben pagat del món cobra més de 24 milions d'euros i té 9 anys, segons Forbes

Ryan, un nen de tan sols nou anys, va saltar a la fama a Youtube al març de 2015. Els seus vídeos, en els que obre i prova joguines, s'han fet tan famosos que Ryan ha guanyat aquest últim any una fortuna de 29,5 milions de dòlars, una mica més de 24 milions d'euros només amb Youtube.













Actualment Ryan té més de 41 milions de subscriptors a Youtube. Però a més de ser youtuber, Ryan participa en alguns projectes, com la seva pròpia marca de joguines i una línia de roba, de manera que aquest any ha guanyat en total una fortuna de 200 milions de dòlars, uns 160 milions d'euros. A més, té un acord multimilionari per a la seva pròpia sèrie de televisió.