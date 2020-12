La Sala Civil del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts que la revista 'Mongolia' haurà d'indemnitzar amb 40.000 euros a Ortega Cano per vulnerar el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge al divulgar amb fins publicitaris un fotomuntatge amb el qual es va fer " escarni "de l'extorer.













La Sala ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'Editorial Mong SL, propietària de la revista humorística, contra la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, que a l'igual que la dictada per un jutjat d'Alcobendas, va declarar la vulneració del dret esmentat i li va imposar el pagament d'una indemnització de 40.000 euros per danys i perjudicis.





Segons els fets provats, informa el tribunal, l'entitat Editorial Mong SL (EM) va elaborar i va autoritzar la difusió d'un cartell titulat 'Mongòlia Musical 2.0' en què es "mostrava un fotomuntatge amb la cara de l'ex matador de toros i el cos d'un extraterrestre sostenint a les mans un cartell amb el text 'abans Rioja que murcians' ".





El personatge, a més, està dient 'Estem tan a gustet ...', tot això sobre un fons en el qual es veia un plat volador en un paisatge aparentment no terraqüi i acompanyat de la llegenda 'Divendres de dolors ... dissabtes de ressaca '.





A través d'una nota de premsa, el Suprem ha assenyalat que, segons els fets provats, en cap moment Ortega Cano va autoritzar l'ús de la seva imatge per a tal fi.





ÀMPLIA DIFUSIÓ





A més, indica que el cartell es va difondre àmpliament, tant en suport material --diversos van ser col·locats a les zones més freqüentades de centre de Cartagena--, com en suport digital --mitjançant la publicació en la pàgina web de la revista (www. revistamongolia.com) i en els seus comptes a les xarxes socials.





Per aquesta campanya l'editorial, explica a la nota de premsa, es va obtenir al voltant de 1.000 euros mensuals de beneficis.





Pel que fa a la intromissió il·legítima en la pròpia imatge del demandant, la Sala afirma que resulta patent davant la provada utilització de la seva imatge per a un fi publicitari sense haver obtingut prèviament el seu consentiment per a tal fi.





En aquest sentit, explica que la suposada intenció crítica al·legada per la recurrent "no es reflecteix en el cartell enjudiciat, ja que la composició fotogràfica en la qual es pretenia centrar l'atenció del públic no s'integrava en cap article informatiu o d'opinió sobre el demandant (a comunicar fets veraços d'interès general o expressar valoracions subjectives o judicis de valor al voltant de la seva persona o comportament) sinó que, com declaren les sentències, es va usar per publicitar un espectacle musical i, per tant, com a mer reclam per vendre entrades.





De la mateixa manera, afegeix que donades les característiques del fotomuntatge i els textos que l'acompanyaven, "es va fer escarni de demandant, en el seu dia figura del toreig, mitjançant la pròpia composició fotogràfica i uns textos que, integrats en el cartell, centraven l'atenció de l'espectador en l'addicció del demandant a les begudes alcohòliques, revivint així un episodi de la seva vida pel qual ja havia complert condemna, i en definitiva atemptant contra la seva dignitat ".