Després de tres anys sense ingressos aquesta família ha guanyat 1,2 milions amb la Grossa

Una família de Punta Umbría (Huelva) ha estat premiada amb 1,2 milions d'euros de la Grossa de Nadal, que ha tocat en l'administració de l'Avinguda d'Andalusia de la localitat, i de la qual portaven tres dècims. Uns diners que els ajudarà ja que portaven tres anys sense ingressos al no tenir feina.













Així ho ha indicat un dels agraciats d'aquesta família, Emiliano Martín, que és tècnic electrònic, i que ha subratllat que portava tres anys sense treballar ja que té cura de la seva dona, que pateix una malaltia rara, de manera que aquests diners els ve "estupendament" i ajudarà a buscar tractaments per a la seva dona, així com per poder viatjar "quan es pugui" i, sobretot, els ajudarà a "estar més tranquils".





Martín ha explicat que el seu sogre comprar cinc dècims aquest estiu, al mes de juliol, dels quals tres són per a la seva família i altres dos van per Madrid, al temps que ha indicat que ha estat el seu propi sogre el que els ha ajudat a subsistir durant aquest temps que no ha pogut treballar.





Aquest agraciat ha especificat que són tres membres els que componen la seva família, el matrimoni i el seu fill, i que encara no es creu que els hagi tocat aquests diners, tot i que el primer que ha fet ha estat "anar al banc", de manera que a hores d'ara no té els dècims sinó "una fotocòpia amb el segell del banc" ja que estan "en dipòsit". Així mateix, ha apuntat que tenen "una sensació una mica estranya" i que ara dedicaran el dia a celebrar aquest cop de sort.





Per la seva banda, la seva dona, Irene Domínguez, ha destacat que està "contentíssima" i "eufòrica", al temps que ha apuntat que és conscient que li ha tocat "moltíssim" diners i que el primer que li agradaria fer és viatjar.





En general, els agraciats d'aquest premi amb prou feines s'han deixat veure per l'administració. Així, un altre dels afortunats en dia d'avui ha estat Francis, veí d'Illa Cristina, qui ha explicat a Canal Sur que va comprar aquest desè a mitges amb un amic fa cinc o sis dies. D'això manera, el illenc ha manifestat la seva alegria i ha dit que destinarà el premi "a pagar", com les lletres del cotxe que es va comprar fa poc.