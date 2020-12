Treballadors de l'empresa de Riudecols celebren la Grossa: "Alegria terrible"

Treballadors de l'empresa Teixidó de Riudecols (Tarragona), agraciats amb dècims del primer premi de la Loteria Extraordinaria de Nadal, han assegurat que ha estat una "alegria terrible" que sortís premiat el número que tenia el comitè d'empresa.





Un dels treballadors ha explicat: "Estava de vacances i pensava que em prenien el pèl", ha explicat sobre com ha rebut la notícia, i ha subratllat que ha tocat a una immensa part dels treballadors.





Un altre empleat ha assenyalat que és una alegria terrible i una altra treballadora ha afegit: "Pensava que no em passaria això a la vida", subratllant que no s'ho creia quan el seu fill li ho ha dit per telèfon.