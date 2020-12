Com afecta el Covid-19 al cervell i la seva relació amb l'Alzheimer

Les possibles conseqüències que pugui tenir el COVID-19 sobre el cervell és un assumpte que preocupa molt als metges. ¿S'ha detectat a dia d'avui SARS-CoV-2 en el cervell? La resposta és que sí. S'ha observat en els cervells de les autòpsies dels pacients de la COVID-19 la capacitat neurotròpica de la SARS-CoV-2 (la seva atracció cap al teixit nerviós), o la seva entrada directa, i la infecció del sistema nerviós, segons assegura en una entrevista amb Infosalus la doctora Sonia Villapol, professora al Texas Medical Center (Houston, Estats Units) i membre de l'Equip Internacional d'Investigació de la COVID-19 (www.Cov-irt.org).













Ressalta que també s'han vist les proteïnes espiga de la SARS-CoV-2 en les neurones de cervell de les autòpsies de pacients COVID-19 usant tècniques immunohistoquímiques (un mètode de laboratori), i sobretot també en les cèl·lules endotelials dels vasos cerebraleso de les meninges.





"Normalment, durant els estats inflamatoris la barrera hematoencefàlica és més permeable, està danyada, i pot donar entrada a infeccions. La proteïna d'espiga de la SARS-CoV-2 té l'habilitat d'alterar la barrera hematoencefàlica permetent així la neuroinvasió", aclareix la neurocientíca.





Amb això, recorda que diversos estudis apunten que entre el 40-60% dels pacients de la COVID-19 han experimentat algun tipus de símptomes neurològics: Des del símptoma bastant comú a l'inici de la infecció, la pèrdua de gust o d'olfacte, se sumen els mals de cap, la confusió, l'alteració de l'estat d'alerta, la inconsciència prolongada, la pèrdua de memòria, la psicosi, l'ansietat, o l'estrès posttraumàtic.





"Moltes persones que es posen malalts greument experimenten complicacions neurològiques com el deliri, i hi ha evidència que les dificultats cognitives, incloses la confusió i la pèrdua de memòria, persisteixen durant algun temps després que els símptomes aguts hagin desaparegut", manté la doctora.





EL PROBLEMA DELS SÍMPTOMES PERSISTENTS





Això sí, Villalopol aclareix que a dia d'avui no està clar si això es deu al fet que el virus pot infectar el cervell, o si els símptomes són una conseqüència secundària, potser de la inflamació. "La major part són símptomes transitoris, i la gent recupera la normalitat a les poques setmanes. Però tot i així, també es donen casos de símptomes persistents que reapareixen mesos després de la recuperació, i en un alt percentatge de malalts que han requerit d'hospitalització ", afegeix.





Arma igualment que és bastant comú la boira cerebral o els episodis de falta de concentració. En altres casos més greus diu que s'han trobat encefalitis (inamación del cervell), o en casos més extraordinaris s'han identificat persones infectades de COVID19 que van desenvolupar la Síndrome de Guillain-Barré, que provoca paràlisi temporal. "Fins i tot es va donar un percentatge alt d'ictus en grups de poc risc, i especialment en gent jove que va presentar trombes en el cervell durant el seu temps d'hospitalització", afegeix.





En el llarg termini, la gallega ancada a Houston manté que s'han constatat com a seqüeles neurològiques de la COVID-19 malalties inflamatòries greus que poden causar dèficits cognitius. "L'escala de la pandèmia de COVID-19 vol dir que milers o fins i tot desenes de milers de persones ja podrien tenir aquests símptomes i, com a resultat, algunes podrien estar enfrontant problemes de per vida", adverteix.





Segons manté, les cefalees o els estats de confusió es corregeixen amb el temps, però tampoc se sap si a llarg termini molts tornaran. "Tampoc s'atribueixen els símptomes neurològics al desenvolupament greu de la malaltia. Aquests símptomes també apareixen en les persones que han passat la COVID-19 amb símptomes lleus o moderats. Calen estudis similars a llarg termini per comprendre les conseqüències neurològiques i psicològiques de la COVID-19 ", ressenya.





Algunes persones que s'han recuperat d'aquesta infecció podrien quedar-se amb un sistema immunològic debilitat, avisa també Villalopol: "La COVID-19 pot tenir altres impactes en la salut que duren mesos, i diferents coronavirus han deixat a algunes persones amb símptomes durant anys" .





¿AIXÒ PASSA TAMBÉ AMB ALTRES MALALTIES VIRALS?





La membre de l'Equip Internacional d'Investigació de la COVID-19 subratlla que l'estudi de

aquesta malaltia està revelant l'amplitud de les complicacions neurològiques i neuropsiquiàtriques de la infecció, que inclouen al seu torn un estat mental alterat i una síndrome similar a la demència que pot ser reversible; si bé arma que és "molt d'hora" per observar els efectes clínics de la COVID-19 en el desenvolupament de malalties neurodegeneratives, però totes les evidències científiques d'estudis previs indiquen que és molt probable que passi.





"Però sí que s'ha vist que la SARS-CoV-2 en cervells organoides in vitro presenta efectes similars a la neurodegeneració. Hi ha més estudis que associen altres infeccions cerebrals virals amb una major prevalença de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o el Parkinson, per la qual que en el futur podríem detectar una major incidència de





Cal assenyalar, al seu judici, que s'han informat prèviament dèficits olfactius per a diverses infeccions virals, inclòs el coronavirus, i són característics de trastorns neurodegeneratius com les malalties d'Alzheimer i de Parkinson. "S'han proposat diversos microbis com a desencadenants de la malaltia d'Alzheimer, inclosos tres virus de l'herpes humà-tres bacteris: Chlamydia pneumoniae, una causa d'infeccions pulmonars; Borrelia burgdorferi, agent de la malaltia de Lyme, i, més recentment, Porphyromonas gingivalis , que condueix a la malaltia de les genives ", afegeix.





En teoria, segons prossegueix Villalopol, qualsevol agent infecciós que pugui envair el cervell podria desencadenar aquesta patologia: "Però indubtablement la tempesta de citocines en la COVID-19 indueix inflamació en el cervell que pot ser crònica. La resposta inflamatòria en el cervell s'ha demostrat que accelera els processos neurodegeneratius, i entre altres coses, augmenta el risc de desenvolupar Alzheimer, Parkinson o Esclerosi Múltiple ".





Al final, crida l'atenció sobre el fet que els malalts d'Alzheimer que s'infecten amb la SARS-CoV-2 pateixen una acceleració cognitiva de la seva malaltia. "Per tant, són un grup vulnerable. A més, la variant genètica de APOE4 que s'associa amb les persones amb alt risc de desenvolupar demència i Alzheimer s'ha associat amb la severitat de la COVID-19, independentment de la preexistent demència. ¿ però pot la COVID-19 augmentar el risc de desenvolupar Alzheimer? Totes les evidències científiques d'estudis previs de malalties inflamatòries i la seva associació amb el risc de neurodegeneració indiquen que és molt probable que passi ", sentencia Villalopol.