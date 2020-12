El Senat aprova definitivament els Pressupostos de 2021

El Ple del Senat ha aprovat aquest dimarts amb una àmplia majoria del PSOE i partits com ERC, EH Bildu i PNB als pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021, els primers de el Govern de coalició, i ha rebutjat al voltant de 3.500 esmenes parcials i 12 vots particulars, de manera que a ell no incloure canvis les noves comptes públics no tornen a Congrés i queden aprovades definitivament per a la seva entrada en vigor l'1 de gener.









En concret, el dictamen de el projecte de Pressupost ha rebut 145 vots a favor, 118 en contra i 2 abstencions. Entre els suports figuren els de el PSOE, ERC, EH Bildu, PNB, En comú Podem, Més Madrid, Compromís, Terol ha, Partit Aragonista (PAR), el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Agrupació Socialista la Gomera, Geroa Bai i el de l'senador de Ciutadans Xavier Alegre, que va abandonar la formació i es va integrar en el Grup Mixt, davant el vot en contra del PP, Vox, Cs, JxCAT, CC o UPN.





A més de aprovar-se el dictamen, s'han rebutjat els 12 vots particulars i al voltant de 3.500 esmenes que romanien visqui després de passar per la Comissió de Pressupostos, per la qual cosa les noves comptes públics han quedat definitivament aprovades, sense necessitat de tornar a Congrés al no introduir-se cap canvi.





El projecte de llei de Pressupostos de 2021, que posa fi a la comptes prorrogada de 2018 de l'anterior Govern de PP, les més longeves de la història d'Espanya, es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 31 de desembre i entraran en vigor l'1 de gener, segons assenyalen fonts governamentals.





D'aquesta manera, el Govern compleix el seu full de ruta perquè els nous comptes públics, que inclouen 27.000 milions dels fons europeus, estiguin a punt en l'arrencada del 2021 per començar a executar els projectes derivats dels fons europeus.





La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha celebrat que Espanya iniciarà 2021 amb nous comptes, uns Pressupostos "inèdits per a un moment singular de la història" de país que permetran afrontar el futur "amb més fortalesa" i donar "un salt de modernització per afrontar els desafiaments de segle XXI".





La setmana passada, el Ple del Senat ja va rebutjar els cinc vetos a la totalitat presentades pel PP, Vox, Cs, JxCAT i CC i dimarts també va rebutjar les 41 impugnacions a 22 seccions presentades per PP (22) i JxCAT (19) .





LES XIFRES DELS PGE

Els Pressupostos de 2021 inclouen la major despesa social de la història amb 239.000 milions d'euros i també la "major inversió pública de la història", de 239.765.000, un 10,3% més, incloent un avançament de 27.000 milions dels fons europeus , si bé els PGE s'executaran amb independència de quan arribin aquests recursos.





En matèria impositiva recullen un augment de l'IRPF a rendes altes, una alça de l'1% en l'impost de patrimonis de més de 10 milions d'euros, el límit d'exempcions en Societats, la reducció de desgravacions a plans de pensions privats i un augment de les primes d'assegurança, al que es sumaran les taxes 'Tobin' i 'Google', un nou impost a envasos d'un sol ús, un tipus de el 15% als beneficis no distribuïts de les 'SOCIMI', una participació mínima de 2.500 euros per beneficis fiscals de les 'SICAV' i una alça de l'IVA del 21% a begudes ensucrades.





No obstant això, en la tramitació al Congrés es va excloure als lactis de l'alça de l'IVA de begudes ensucrades i es va descartar la pujada del dièsel a petició de formacions com el PNB.





El pressupost consolidat destina a polítiques de despesa 412.087.000 d'euros, excloent els fons de finançament territorials i dotacions addicionals per la Covid-19, i el 'sostre de despesa' de l'Estat se situa en 194.456.000, més d'un 50% més gran i el més elevat de la història.





A més, preveu una pujada del sou de funcionaris i de pensions públiques del 0,9%, mentre que les pensions no contributives pujaran un 1,8%, l'IPREM un 5%, i elevarà notablement les partides d'Educació (+ 70%) , amb rècord en beques, Sanitat (+ 75,3%), dependència (+ 34,4%), R + D + i (+80%) i infraestructures (+ 114,8%), a el temps que augmenten un 150 % les ajudes a el comerç, turisme i pimes.





CRÍTIQUES PER ELS TERMINIS

Malgrat la seva aprovació definitiva, els terminis de tramitació al Senat ha estat un dels punts més conflictius durant el debat d'aquest Ple, al costat de la no incorporació d'esmenes i els socis. En aquest context, l'oposició i alguns partits que finalment han acabat avalant els comptes públics han carregat contra el Govern perquè consideraven que no estaven donant la importància que es mereix al Senat.





Segons han denunciat aquests grups, entre els més vehements PP, Ciutadans o Junts, que l'Executiu finalment no hagi acceptat cap esmena representa la falta de "voluntat política". "És una burla a la democràcia i als el parlamentarisme. Això és tot menys progressista", ha arribat a dir el portaveu de JxCat, Josep Lluís Cleries, visiblement molest.





Per la seva banda, els partits que conformen el Govern han defensat aquests temps de tramitació a la cambra alta i han recordat que, aquest calendari, va ser aprovat per una gran majoria al Senat. A més, la senadora d'En Comú Podem, Sara Vilà, ha renyat que "sí que hi ha pressa per aprovar-los ja perquè hi ha molta gent que sí que importa una setmana". El portaveu socialista, Ander Gil, ha assegurat que 2021 "vindrà carregat de progrés i llibertat".