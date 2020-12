Un relator de l'ONU demana a Trump que indulti Assange per "enviar un Missatge d'humanitat a l'món"

El relator de l'ONU que examina casos de tortures i càstigs cruels o degradants, Nils Melzer, ha demanat per carta a el president dels Estats Units, Donald Trump, que indulti el fundador de Wikileaks, Julian Assange, perque entén que "no és un enemic del poble nord-americà "i que fa una dècada que està privat de llibertat de manera "arbitrària ".









Assange es troba en una presó de màxima seguretat del Regne Unit des que el van arrestar a l'ambaixada de l'Equador a Londres l'abril del 2019. El 4 de gener, un tribunal dictaminarà si l'han d'extradir als Estats Units, on s'enfronta a delictes que podrien comportar 175 anys de presó.





Melzer ha assegurat que Assange ja ha pagat "un alt preu" per tenir el "valor" de "publicar informació veraç sobre les negligències del govern nord-americà arreu del món", en al·lusió als documents secrets que Wikileaks va divulgar l'any 2010.





Així, ha dit que "no va publicar mai informació falsa" ni tampoc va orquestrar ciberatacs ni robatoris per obtenir els documents. Ho va fer, en paraules de Melzer, com un periodista d'investigació, motiu pel qual ha demanat que no se'l criminalitzi.





Condemnar-lo, ha afegit, seria "disparar al missatger", "incompatible amb els valors de justícia, estat de dret i llibertat de premsa" que consagra la Constitució nord-americana.





"Si perdoneu Assange, senyor president, enviareu un clar missatge de justícia, veritat i humanitat al poble nord-americà i al món", afirma la carta, en la qual l'expert adverteix que el procés pot tacar el llegat de l'actual inquilí de la Casa Blanca.





Melzer també ha apellat a l'estat de salut d'Assange, que s'ha "deteriorat greument" fins al punt que la seva vida "es troba en perill", i ha recordat que té dos fills.





"Per aquestes raons, us demano respectuosament que perdoneu Julian Assange. Independentment de quines siguin les nostres opinions i simpaties personals crec que, després d'una dècada de persecució, el patiment injust d'aquest home s'ha d'acabar", ha afirmat.