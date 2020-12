El pla de rescat a hostaleria, comerç i turisme entra en vigor aquest divendres

La norma rebaixa un 50% el lloguer a bars i locals propietat de grans forquilles i disminueix el rendiment de mòduls de l'IRPF.





El Reial decret llei que incorpora el pla de rescat per import de 4.220 milions d'euros per a l'hostaleria, el comerç i el turisme, sectors més castigats per la pandèmia, entrarà en vigor demà, 24 de desembre, després de la seva publicació aquest dimecres a el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





El pla preveu una bateria de mesures fiscals i laborals per al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, amb rebaixes en la factura fiscal, moratòria de pagaments i exoneracions en el pagament de quotes a la Seguretat Social, entre d'altres iniciatives.





Pel que fa a les mesures dirigides a arrendaments de locals de negocis, la norma estableix que en el cas que l'arrendador sigui un gran forquilla (10 o més locals), si les parts no arriben a un acord, l'arrendatari pot optar entre un quitament del 50%, o alternativament un ajornament de pagament fins a quatre mesos després de la finalització de l'estat d'alarma. El pagament ajornat d'aquestes rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar de la finalització de la moratòria.





El nombre potencial de locals beneficiaris serien de 190.000, dels quals 33.000 correspondrien a establiments relacionats amb el turisme i 157.000 a locals comercials.





Per a la resta d'arrendadors de locals s'estableix un incentiu fiscal perquè les persones físiques que lloguen a aquests sectors acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, permetent computar com a despesa deduïble per al càlcul de l'rendiment de l'capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.





Aquest incentiu té un cost estimat de 324 milions d'euros i permet deduir fins al 100% de la quantia de l'lloguer mensual en el cas que l'arrendador rebaixi tota la renda. S'estima que 323.701 arrendadors es poden acollir a aquesta mesura.





NOU TRAM DE LA LÍNIA D'AVALS DE L'ICO DOTADA AMB 500 MILIONS



En relació a les mesures de liquiditat i solvència, el norma amplia la manca dels préstecs avalats per les línies ICO i per les societats de garantia recíproca de les diferents comunitats autònomes amb refinançament de CERSA, així com del seu període d'amortització.





El Govern ha destacat la creació d'un nou tram de la línia d'avals de l'ICO per a pimes i autònoms de el sector turístic, hostaleria i activitats annexes dotada amb 500 milions d'euros i amb fins a un 90% de garantia.





Una mesura que permetrà obtenir finançament a empreses molt afectades per la crisi com les agències de viatges, el transport discrecional i el sector alojativo a l'incrementar-se la garantia pública dels avals en 10 punts respecte a la línia ICO Covid-19.





MESURES TRIBUTÀRIES



Pel que fa a les mesures tributàries, la norma preveu una nova edició de l'ajornament de deutes tributaris, que permet ajornar durant 6 mesos, amb tres de carència d'interessos, deutes tributaris corresponents a declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos, de manera que en lloc d'ingressar a l'abril s'ingressarien els deutes a l'octubre.





D'aquesta manera, s'eviten les possibles tensions de tresoreria que puguin experimentar les pimes i autònoms, segons l'Executiu. L'import potencialment ajornat ascendiria a uns 2.668 milions d'euros i es beneficiarien uns 617.000 contribuents, dels quals uns 92.000 són de el sector Horeca i 68.000 de comerç a l'detall.





Una altra mesura que recull aquest Reial decret és augmentar la reducció en la tributació pel sistema de mòduls en l'IRPF de l'5% actual a un 20% amb caràcter general per al 2020. No obstant això, per als sectors com el cas de l'hostaleria, el comerç i el turisme aquesta reducció en la tributació per mòduls arribarà a l'35%.





Aquesta mesura s'aplicarà per al quart pagament fraccionat de 2020 i per al primer pagament de 2021. De fet, les reduccions de l'20% amb caràcter general i del 35% per al turisme, l'hostaleria i el comerç també s'aplicaran en la tributació de l' règim simplificat de l'IVA corresponent a la quota meritada de 2020 ia la primera quota trimestral de 2021.





L'import estimat d'aquesta mesura ascendiria a 117 milions d'euros, dels quals es beneficiarien 132.000 contribuents de el sector.





Altres mesures tributàries són la reducció de el nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF; l'exempció prevista per a les retribucions en espècie de el servei de menjador d'empresa, aplicable el consum de menjar tant a 'delivery' com 'take away', entre d'altres.





PROTECCIÓ D'ACTIVITATS RELACIONADES A L'HOSTALERIA



La norma reforça la protecció d'activitats com el comerç a l'engròs de begudes, restaurants i establiments de menjars i establiments de begudes, que passaran a formar part de les activitats CNAE protegides en l'última pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO ).





D'aquesta manera, les exempcions de quotes a la Seguretat Social previstes a les empreses d'aquests sectors que han prorrogat les seves ERTO tant amb la seva activitat suspesa com reiniciada podran arribar fins al 85%.





La inclusió d'aquests sectors en el llistat CNAE respon al fet que la taxa de cobertura dels treballadors encara emparats pels ERTO és superior al 15% dels afiliats en el seu codi de CNAE i la seva taxa de recuperació des de primers de maig és inferior al 65 %.





Així mateix, la norma estén les bonificacions als treballadors fixos discontinus, aplicables a més de a les empreses enquadrades en el sector del turisme, també al comerç i l'hostaleria, sempre que estiguin vinculades a el sector turístic.





El decret manté les bonificacions del 50% per extensió del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus des del mes d'abril fins al mes d'octubre de 2021 complementàriament a el període ja previst en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 dels mesos de febrer, març i novembre. Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social que, eventualment, puguin ser aplicables.





Finalment, el pla flexibilitza requisits per al manteniment dels incentius regionals. Així, estima que aquesta mesura beneficiarà uns 615 projectes d'inversió empresarial que estan en vigor o en fase de manteniment de l'ocupació i les inversions, amb una subvenció total associada de més de 740 milions d'euros, dels quals al voltant d'un 40 % es corresponen amb ajudes a el sector turístic.





A més, en les mesures regulatòries també s'amplia la moratòria per a presentar concurs de creditors.