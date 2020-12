El PP porta a Congrés una iniciativa en defensa de l'educació en castellà a tota Espanya

El PP portarà aquest dimarts a al Congrés una iniciativa en què insta el Govern a defensar el dret dels espanyols a ser educats en castellà a tot el país així com en les llengües oficials en les respectives comunitats, ia "fer complir" la Constitució i les sentències de Tribunal Constitucional.





















Així es recull en la proposició no de llei que populars van registrar a la cambra baixa just després de conèixer l'acord assolit pel PSOE i Unides Podem amb Esquerra Republicana (ERC) per eliminar en la nova Llei d'Educació la referència a el castellà com llengua vehicular a tot Espanya.





Iniciativa que sotmetran a debat i votació de la Comissió Constitucional després de les manifestacions contra la 'llei Celaá' i després de conèixer-se la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a un 25% de classes en castellà a totes les escoles de Catalunya pel seu ús "residual".





En el seu text el PP qüestiona l'argument el PSOE per suprimir la menció expressa de l'castellà com a llengua vehicular. Mentre que els socialistes recorden que aquesta expressió no apareix a la Constitució, els de Pablo Casado insisteixen que la seva supressió no només qüestiona la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional en diverses sentències, sinó que, sobretot, "nega el dret dels espanyols a ser educats en la seva llengua en tots els territoris d'Espanya ".





El PP assegura que la supressió de l'castellà com a llengua vehicular en la coneguda com a Llei Celaá permet "la continuació de la vulneració" de el dret a ser educat en castellà i "encoratja" les polítiques lingüístiques de partits nacionalistes l'objectiu és, al seu parer, "dificultar o eliminar" el dret a l'ús de l'castellà en els sistemes educatius de les comunitats on governen.





NO ES POT "ARRACONAR" L'ÚS DEL CASTELLÀ



I això se suma, segons el PP, a altres mesures en diferents àmbits per establir en la pràctica com a llengua oficial la llengua pròpia, "arraconant, dificultant o impedint" l'ús de l'castellà, i "vulnerant" el dret reconegut en la Constitució.





El PP lamenta que alguns partits estiguin qüestionant la pluralitat de l'Estat de les Autonomies per "atacar" drets bàsics com aquest i d'aquí que presenti aquesta proposició en defensa el dret dels espanyols a ser educats en castellà a tot el territori nacional.