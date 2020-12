Uns 200 mossos controlaran els accessos a el Ripollès i la Cerdanya

Un dispositiu amb 200 agents dels Mossos d'Esquadra controlarà els accessos a l'Ripollès ia la Cerdanya (Girona) a les carreteres principals i secundàries per assegurar el compliment de el tancament perimetral d'aquestes comarques, decretat per la Generalitat davant l'alta incidència de casos de coronavirus, la velocitat de propagació i l'alta positivitat a la zona.





El comissari Joan Carles Molinero al costat de el conseller d'Interior, Miquel Sàmper i la consellera de Salut, Alba Vergés han explicat que hi haurà controls estàtics i dinàmics que comprovaran que els que es desplacin ho fan amb una causa justificada o de força major, en un dispositiu progressiu de Mossos en el qual col·laborarà la Policia Local de Ripoll i la de Puigcerdà.





Així, es permetrà entrar i sortir de l'Ripollès i la Cerdanya per anar a treballar, tenir cura de persones dependents, recollir o portar els fills, i acudir a un centre sanitari o educatiu --incloses les universitats--.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, anuncia controls a Ripollès i Cerdanya





També com a excepció, es permeten els desplaçaments per tornar a el domicili habitual, tot i que els que estiguen a la nit d'aquest dimarts a les comarques i visquin fora no poden tornar a hores d'ara, a l'estar vigent el toc de queda, ha recordat Sàmper.





A més, es podrà entrar i sortir per anar a el banc ja estacions de proveïment en territoris limítrofs, així com per renovar permisos i acudir d'urgència per comparèixer davant un òrgan judicial.





Són també excepcions els desplaçaments per exercir el dret de la manifestació i participació política, a més d'altres causes de força major o necessitat, sempre "degudament acreditades".





Pel que fa a les reunions familiars per Nadal, en aquestes dues comarques es limita el nombre d'assistents a sis, davant dels deu --amb un màxim de dos 'bombolles' de convivència-- permesos en la resta de Catalunya.





Els conductors podran travessar les comarques per anar a altres punts de Catalunya, mentre que els veïns de l'Ripollès i la Cerdanya no podran transitar lliurement entre una i altra, excepte per causa justificada: el confinament és comarcal i no suposa la unificació de tots dos territoris, ha subratllat el conseller.





Sàmper també ha destallado que les persones que estiguin actualment en qualsevol de les dues comarques en una segona residència podran sortir de la zona des del matí d'aquest dimecres, ja que el seu desplaçament serà per tornar a el domicili habitual, una "causa que sempre ha figurat com a excepció en tots els confinaments que hi ha hagut ".





Sobre el desplaçament per motius laborals, ha recordat que s'ha de prioritzar el teletreball, tot i ser possible entrar i sortir d'aquestes comarques quan no es pot treballar a distància.





Preguntat per si fixar múltiples excepcions a les restriccions poden deixar-les sense contingut, ha dit que són taxades i per raons de rellevància "social, sanitària i laboral".





ALTRES TANCAMENTS

Tot i el confinament comarcal del Ripollès i la Cerdanya, podran obrir els comerços de primera necessitat i els de 800 metres o superiors podran obrir amb aforament màxim de l'30% --els que mesurin més, hauran de limitar el espai--.





Les estacions d'esquí podran obrir, a l'acollir activitats esportives a l'aire lliure, però no podran fer-ho els serveis en aquests espais que no compleixin amb els requisits, com bars i restaurants.





El confinament comarcal de la Cerdanya i el Ripollès tindrà una vigència de 15 dies -fins al 6 de gener--, després del que es revisarà en funció dels criteris que fixin les autoritats sanitàries, ha explicat Sàmper.