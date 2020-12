Els cardiòlegs desaconsellen la suspensió de la medicació anticoagulant per rebre la vacuna del Covid-19

Davant les notícies recentment publicades a la premsa i xarxes socials, i els dubtes transmesos per algunes associacions de pacients cardiovasculars sobre la idoneïtat de rebre la vacuna de la COVID-19, el Grup de Treball de Trombosi Cardiovascular de la Societat Espanyola de Cardiologia ( SEC) vol aclarir que aquesta no només no està contraindicada en pacients que estan sota tractament amb anticoagulants orals, sinó que es recomana ferventment.

















En molts pacients tractats amb anticoagulants subjau una malaltia crònica, fonamentalment cardiovascular.





En paraules del Dr. David Vives, coordinador de el Grup de Treball, "A Espanya hi ha d'haver al voltant d'un milió d'aquesta classe de pacients. I aquest milió hauria d'estar vacunat davant de la SARS-Cov-2 en el primer trimestre de 2021 ".









Tal com s'especifica a la fitxa tècnica de la vacuna, publicada per l'Agència Europea de l'Medicament, les precaucions a tenir en compte són les inherents a qualsevol injecció intramuscular, per l'aparició de possibles efectes secundaris, fonamentalment locals (hematoma, sagnats lleus ). "Aquests poden estar augmentats en els pacients anticoagulats, però de manera molt discreta", aclareix el Dr. Vives.





Per tot això, es desaconsella la suspensió de la medicació anticoagulant per rebre la vacuna. "El arriscat seria deixar de prendre la medicació", apunta en aquest sentit el president de la SEC, el Dr. Àngel Cequier. "Els pacients amb malaltia cardiovascular precisament ara han d'extremar l'adherència a l'tractament mèdic, ja que la COVID-19 presenta una evolució més desfavorable per a ells, amb un major risc de complicacions en cas de contagi", aclareix.





