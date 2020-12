El Partit Animalista demana la suspensió de les eleccions a Catalunya

El Partit Animalista (PACMA) ha presentat un recurs de nul·litat de les eleccions a Parlament de Catalunya, convocades pel proper 14 de febrer. Aquesta organització adverteix sobre el risc que suposa la celebració d'uns comicis per a la salut pública just després de les festes i amb les preocupants previsions en l'augment de contagis, així com els obstacles que la seva celebració en aquestes circumstàncies suposaria per als partits polítics sense representació.





La situació sanitària impossibilita la celebració d'unes eleccions sense que suposin un perill per a la salut de la població, emfatitzen des de la formació animalista. Per això, exigeixen a la Generalitat de Catalunya la seva anul·lació immediata per evitar el risc de l'augment de contagis i la pressió hospitalària, ja de per si notables.





PACMA apunta a la greu irresponsabilitat que suposaria la celebració d'aquests comicis per part de la Generalitat, i sol·licita que es rectifiqui aquesta decisió.









El Partit Animalista apunta a la injustícia que suposa per als partits polítics sense representació l'obligació de recollida d'avals per poder presentar-se a les eleccions. En aquesta situació de crisi sanitària, assenyalen des PACMA, aquest requisit injust condemna pràcticament a aquests partits a no poder presentar-se als comicis, amb el que molts ciutadans i ciutadanes es quedarien sense una opció polític que els representés.





PACMA exigeix a la Generalitat de Catalunya que suspengui immediatament la convocatòria de les eleccions. Si finalment es celebressin aquests comicis, el Partit Animalista sol·licita que s'eximeixi als partits polítics sense representació el requisit de la recollida d'avals, un tràmit injust i innecessari, més encara en aquests moments.