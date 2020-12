VÍDEO. Mosseguen i colpegen a sis agents de la Guàrdia Civil per evitar que detinguin el delinqüent més perillós de Granada

Durant la detenció d'aquest perillós delinqüent en l'anomenada operació Kyrios van resultar ferits de diversa consideració sis agents per mossegades i cops. Els vehicles oficials també van resultar danyats per una pluja de pedres quan la Guàrdia Civil abandonava la zona amb el detingut.

























La Guàrdia Civil ha posat en marxa una altra investigació per identificar tots els que van agredir els agents i van danyar els vehicles oficials intentant evitar la detenció.





A causa de les nombroses causes que té pendent el detingut, la Guàrdia Civil esgotarà les setanta-dues hores abans de presentar-lo al jutjat.





L'operació Kyrios va acabar amb la detenció a la barriada de les Flors de Pinos Puente del delinqüent més buscat de la província de Granada, un perillós individu de vint anys d'edat que estava reclamat per catorze jutjats: 4 reclamaven la seva localització; 09:00 la seva detenció i presentació i el Jutjat penal número 6 de Granada ordenava la seva detenció i ingrés a la presó per complir condemna.





En aquesta ocasió va ser detingut com a presumpte autor de diversos tirotejos amb temptativa d'homicidi i per diversos "bolcades" de marihuana. L'últim tiroteig ocorregut a Albolote el passat dia 6 de febrer de 2020 va ser l'origen d'aquesta operació.





Ha estat catalogat com a perillós perquè presumptament anava armat i se sospita que no dubtava a disparar; i és esmunyedís perquè no tenia un domicili fix i comptava amb el suport del seu entorn familiar i del seu grup d'amics i coneguts en un barri marginal de Pins Pont que li facilitaven la fugida i dificultaven la tasca dels guàrdies civils cada vegada que s'ha intentat aturar al llarg d'aquest últim any.





Els agents de paisà desplegats al voltant del seu domicili a Pinos Puente el van veure arribar a un turisme Ford Mondeo, el van envoltar i van intentar detenir-lo, però es va resistir donant mossegades i puntades de peu, alhora que cridava demanant ajuda. A al moment una multitud va envoltar els agents i van començar a agredir-los intentant prendre-li a el detingut. Fins en dues ocasions van aconseguir arrencar-lo de les mans dels agents. En l'última seus familiars van intentar ficar-lo en un cotxe i fugir amb ell, però els guàrdies civils, tot i els cops rebuts, van aconseguir detenir-se definitivament.





El dispositiu inicial era de deu guàrdies civils, però va acabar sent de més de vint agents per poder contenir a les més de seixanta persones que van intentar evitar la detenció.