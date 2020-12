"Kràmpack" (Aquitània): quan l'amistat juga amb el sexe

Els autors teatrals hauran de donar les gràcies a la pandèmia la possibilitat de reposar obres amb les que van obtenir bons resultats bé en la seva estrena, bé les successives reposicions, com va passar amb "Kràmpack" de Jordi Sánchez, que porta vint anys circulant pels escenaris i torna , després d'una exitosa reposició la temporada anterior al Teatre Aquitània, a aquest mateix local, sota la direcció de Pep Anton Gómez i amb Jaume Casals, Lídia Casanova, Àlex Ferré i Mikel Iglesias, com a intèrprets.













Recordem que es tracta de la clàssica "comèdia de joves", un gènere que, adequadament tractat, sempre sol produir bons resultats. "Kràmpack" és coherent amb el moment en què va ser escrita, quan un dels objectius principals de la gent jove era el seu desig d'independitzar de la resta de la seva família, establint-se pel seu compte en forma col·lectiva amb altres amics de la seva mateixa o semblant edat i de la mateixa o diferent sexe. Com és natural, aquesta convivència íntima havia de quedar necessàriament condicionada per les pulsions i necessitats pròpies de l'edat, una d'elles, sens dubte, l'emergència d'un fort impuls sexual que l'absència de l'autoritat paterna permetia exercir amb més llibertat.





Sánchez situa els seus quatre personatges, Pau, Javi i José Luis, en la tessitura d'haver de compartir el seu nucli de convivència amb Berta, antiga núvia del primer i nova inquilina del seu habitatge. El pòsit d'aquella relació i l'atracció que la noia exerceix sobre els altres dos companys de pis crea un seguit de situacions tenses que es barregen amb un factor afegit: el descobriment que l'amistat entre Pau i Javi pot derivar en un afecte més profund no desproveït de connotacions sexuals. Una cosa que, com cal suposar, Berta acaba descobrint amb les conseqüències imaginables.





Bé, dit tot això només caldria afegir que "Kràmpack" va reflectir segurament el retrat de la generació jove d'aquell moment que potser no és exactament el mateix d'ara. En primer lloc, perquè les condicions de vida i de treball han fet gairebé impossible que els joves s'independitzin del seu propi nucli familiar, a al punt que n'hi ha que no es desenganxen del domicili patern ni amb aigua calenta. D'altra banda, que l'amistat que adquireix connotacions sexuals entre persones del mateix sexe no és una cosa que ara mateix provoqui condemna, ni desassossec i ni tan sols sorpresa. S'accepta com una variant més que pot ser anecdòtica i que no defineix necessàriament com gai a qui opti temporalment per ella. Podrà considerar-se en el cas que es produeixi amb algú lligat amb una parella preexistent com una deslleialtat, però res més. I de vegades es resol -El que han canviat les coses! - amb plàcides relacions triangulars. Tot això ens porta a considerar que, sense posar en dubte el valor dramatúrgic de la comèdia i la seva capacitat com a espectacle d'entreteniment, el plantejament de "Kràmpack" potser hagi quedat una mica sobrepassat per les circumstàncies.