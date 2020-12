"Mortadelo i Filemón", dos clàssics del "còmic" (abans tebeos)

En una època en què no hi havia mòbils, ni altres artefactes electrònics i la televisió acabava d'arribar i era encara en blanc i negre, els nens ens entreteníem amb el cinema dels diumenges i els còmics. Aquests últims van tenir un extraordinari desenvolupament a l'Espanya de la postguerra i van donar lloc a autèntics imperis editorials especialitzats, el més gran de tots, l'Editorial Bruguera. D'ella van sortir numeres publicacions i en elles van sorgir molts personatges, obra de dibuixants i guionistes que van marcar tot un estil gràfic i fins i tot un veritable llenguatge literari. Més encara, van exercir subliminalment, en un temps en què l'exercici del dissentime estava mal vist per les autoritats, una funció crítica que no és difícil advertir sota la superfície de la comicitat.













Aquelles editorials, amb les seves publicacions i personatges van anar desapareixent per llei de vida i el mercat de la historieta gràfica va resultar progressivament copat per produccions estrangeres. Però hi va haver algunes excepcions, la més notable de totes la de Mortadelo i Filemón, una parella de detectius pertanyents a la TIA (Tècnics d'Investigació Aeroterráquea) que responia a un cànon no per conegut, menys reeixit i intemporal: el del llest i el tonto , el clown i l'august. Ibáñez va concebre uns personatges aparentment normals però dedicats a les més estrambòtiques investigacions, en el desenvolupament pateixen tota mena de contratemps, incidències i tripijocs que els porten a situacions aparentment irresolubles, però que superen sempre gràcies a les estratagemes de Mortadel·lo, la més destacada de totes seva increïble i surrealista fregolisme. No hi ha a les historietes d'aquests dos personatges lògica, ni falta que fa. Només situacions hilarants creades per l'autor per provocar el somriure, el riure i en ocasions la riallada, tot això sobre la base d'un dibuix net i clar i uns diàlegs curts, fàcilment llegibles, generosos en interjeccions, però mai malsonants (quan cal expressar malestar, els personatges ho expressar amb un indignat "Raigs!")





De l'encert de la feina del dibuixant és bona mostra la longevitat d'aquestes historietes que s'han mostrat capaços de divertir a tres o quatre generacions successives. L'Editorial Bruguera, ara en l'òrbita de Penguin Random House, llança una nova col·lecció titulada "Essencials F. Ibáñez" els dos toms inicials són, d'una banda, "El sulfat atòmic", la primera historieta protagonitzada per la parella de detectius i que va aparèixer el 1969, en què aquests comparteixen protagonisme amb un tercer personatge d'aquest mateix autor, el professor Bacterio. Una visió satírica de el món dels investigadors i fins i tot una burla res oculta dels règims autoritaris (el de "Tirania" que es proclama defensor de la "amistat i confraternitat entre els pobles", però que fabrica armes perilloses). Per una altra, "Chapeau el« esmirriau », sisena historieta de la sèrie, en el qual es relata la persecució, sempre fallida, d'un pispa hàbil i fugisser que fa servir barret fong. Dues divertides historietes que inicien amb bon peu aquesta revisió de la feina d'Ibáñez feta pel mateix autor.