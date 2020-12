Marlaska evita comentar el rebuig d'indults als presos d'l'1-O

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitat refererirse aquest dimecres a la negativa de la Fiscalia de Tribunal Suprem a concedir un indult als presos independentistes condemnats pel referèndum de l'1-O, tot i que sí ha afirmat que li "agrada" que aquest tipus d'informes siguin "tècnic-jurídics".





Grande-Marlaska ha recordat que és jutge en serveis especials per evitar comentar el rebuig de la Fiscalia a concedir un indult generalitzat als presos condemnats per l'1-O. "No ha arribat el moment processal oportú per pronunciar-me", ha dit.





El titular d'Interior, s'ha remès, en declaracions a la Cadena SER, a el debat que s'obri quan estigui "a sobre de la taula de Consell de Ministres". "A mi els informes dins l'àmbit judicial m'agrada que siguin tècnic-jurídics, els de la Fiscalia també", ha dit a l'ésser qüestionat específicament pel Ministeri Públic.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





MISSATGE DE NADAL DEL REI FELIP VI





Sobre el molt esperat missatge nadalenc de Rei Felip VI en el context dels assumptes judicials vinculats al seu pare, Joan Carles I, el titular d'Interior ha remarcat que el discurs de la nit de Nadal és "el missatge principal d'el cap de l'Estat". "Serà un discurs a l'altura de la Prefectura de l'Estat". "Fins aquí puc llegir, crec que així serà", ha intervingut.





Grande-Marlaska ha defensat que Felip VI ha mostrat en els sis anys i mig a l'capdavant de la Direcció de l'Estat un "compromís amb el pacte constitucional, l'estat de dret i els valors democràtics de forma manifesta".