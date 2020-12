Retencions de fins a dos quilòmetres pels controls de mobilitat al Ripollès i la Cerdanya

Els controls policials pel confinament comarcal al Ripollès i la Cerdanya (Girona) han causat retencions en alguns punts d'accés del matí d'aquest dimecres, amb dos quilòmetres de cua a la C-17 a l'entrada de Ripoll i mig quilòmetre a la C-16 al Túnel de Cadí, ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT).













Els Mossos d'Esquadra han desplegat el matí d'aquest dimecres vuit punts de control fixos en els accessos a aquestes comarques, amb el Túnel de Cadí i la C-17 a l'entrada de Ripoll com a punts principals, i entre d'altres el Túnel de Capsacosta a la Vall de Bianya (Girona), ha explicat el cos policial.





Les retencions s'han registrat al llarg del matí d'aquest dimecres i romanen sobre les 12.00 hores, el dia després que el Govern va anunciar el tancament perimetral de les dues comarques que ha entrat en vigor a mitjanit.





Mossos recorda als viatgers que, en cas de trobar-se amb un control a la zona per garantir el tancament perimetral, segueixin les indicacions dels agents per agilitzar les comprovacions, i que portin el certficat autoresponsable de mobilitat i la documentació que ho acrediti.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, i el comissari de Mossos Joan Carles Molinero van explicar en roda de premsa la nit de dimarts que uns 200 policies es dedicaran a controlar aquest confinament perimetral, en un dispositiu en el qual col·laboren les policies locals de Ripoll i Puigcerdà.





TANCAMENT DURANT 15 DIES





El confinament comarcal estarà vigent durant 15 dies, fins al 6 de gener, i es permetrà entrar i sortir del Ripollès i la Cerdanya per anar a treballar, tenir cura de persones dependents, recollir o portar els fills, i acudir a un centre sanitari o educatiu --incloses les universitats--.





També com a excepció, es permeten els desplaçaments per tornar a el domicili habitual, i es podrà entrar i sortir per anar a el banc ja estacions de proveïment en territoris limítrofs, així com per renovar permisos i acudir d'urgència per comparèixer davant un òrgan judicial.





Són també excepcions els desplaçaments per exercir el dret de la manifestació i participació política, a més d'altres causes de força major o necessitat, sempre "degudament acreditades".





Els conductors poden travessar les comarques per anar a altres punts de Catalunya, mentre que els veïns del Ripollès i la Cerdanya no podran transitar lliurement entre una i altra, excepte per causa justificada.





COMERÇOS I ESQUÍ





Tot i el confinament comarcal del Ripollès i la Cerdanya, podran obrir els comerços de primera necessitat i els de 800 metres o superiors podran obrir amb aforament màxim del 30% --els que mesurin més, hauran de limitar el espai--.





Les estacions d'esquí podran obrir, a l'acollir activitats esportives a l'aire lliure, però no podran fer-ho els serveis en aquests espais que no compleixin amb els requisits, com bars i restaurants.