Catalunya va mantenir la seva tendència creixent de població el 2019 i supera els 7,7 milions

La població resident a Catalunya era de 7.722.203 persones a 1 de gener de 2020, fet que suposa un increment de 102.709 respecte a un any enrere i que consolida la tendència de creixement iniciada el 2015, segons les estimacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).









La migració amb l'estranger, amb un saldo de 108.264 persones, ha estat el component que ha provocat aquest augment de població, mentre que l'aportació del saldo migratori amb la resta d'Espanya i el creixement natural s'han mantingut negatius, amb 2.455 i 2999 persones, respectivament, ha informat l'Idescat aquest dimecres en un comunicat.





En termes relatius, el 2019 la població ha crescut un 13,4 per cada 1.000 habitants, com a resultat d'un creixement migratori del 13,8 per mil i un creixement natural o vegetatiu del -0,4 per mil.





La població ha augmentat en 37 comarques i l'Aran (Lleida), i ha disminuït en quatre: les de major creixement han estat el Baix Penedès (Tarragona), amb un 25,7 per mil, el Moianès (Barcelona), amb un 23 , 6, i el Tarragonès, amb un 19,6, mentre que les que més han perdut població han estat Alt Urgell (Lleida), amb un -7,2 per mil, i la Terra Alta (Tarragona), amb un -7 , 1 per mil.





Per grans grups d'edat, l'Idescat assenyala que els principals augments de població es localitzen a la població de 16 a 64 anys i en la població més gran de 65: ha augmentat en els grups de 10 a 34 anys, de 45 a 79 anys i de 85 anys i més, i ha disminuït en els grups de 0 a 9 anys, de 35 a 44 anys i de 80 a 84 anys.





El saldo migratori amb l'estranger és el component que ha aportat creixement a un major nombre de comarques, on destaca la de Barcelonès, amb un saldo de 47.913, mentre que les de saldo més negatiu són l'Alt Urgell, amb -59, el Pallars Sobirà (Lleida), amb 2, i la Terra Alta, amb 36.

El saldo migratori amb la resta de Catalunya i d'Espanya ha estat positiu en 30 comarques i negatiu en 11, i el creixement natural, els naixements han superat a les defuncions només en 11 comarques i l'Aran.





ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ





L'Idescat assenyala que continua el procés d'envelliment de la població catalana, com a combinació d'una natalitat baixa i una esperança de vida alta, en què el percentatge de població de 65 anys i més ha passat de 18,9% al 19% a 2020.





L'envelliment presenta diferències importants en el territori: en cinc comarques, més d'una quarta part de la població té 65 anys i més, la Terra Alta, el Pallars Jussà (Lleida), el Ripollès (Girona), el Priorat (Tarragona) i Les Garrigues (Lleida).