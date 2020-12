Unió de Pagesos denuncia l’especulació al parc solar de Cardedeu i les Franqueses del Vallès i alerta que posa en perill la pagesia

Unió de Pagesos manifesta el seu rebuig al procés d’especulació territorial que s’està duent a terme al voltant de la possible construcció d’un nou parc solar a la zona de Cardedeu i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) i alerta que el model actual d’energies renovables pot posar en perill la viabilitat de moltes explotacions agràries. El sindicat formula aquesta advertència davant la circulació de missatges que s’han anat produint en les darreres setmanes al voltant de la possible installació d’un parc solar fotovoltaic en aquesta zona del Vallès i els moviments d’empreses energètiques a la recerca de terrenys on ubicar les plaques generadores.





Tractorada d'Unió de Pagesos





El sindicat avisa que els imports que aquestes empreses ofereixen pels terrenys representen una competència deslleial per a la pagesia, que sovint no és la propietària de les terres que treballa i que les ha d’arrendar a tercers. Unió de Pagesos denuncia que el preu per hectàrea que ofereixen aquestes firmes pot arribar a multiplicar per quatre els imports que paga la pagesia, cosa que fa inassumible l’arrendament per a la majoria de professionals agraris i abocaria explotacions al tancament.





Davant d’aquesta circumstància, el sindicat reitera un cop més la seva defensa per les energies renovables sempre que s’apliquin d’una manera reflexionada i amb una planificació responsable que no suposi una destrossa per al territori ni la concentració d’infraestructures d’aquest tipus en un mateix punt.





Per això, Unió de Pagesos recorda la seva aposta per un model de desenvolupament basat en installacions de petites dimensions, creades amb la implicació de gent del territori i prioritzant l’ús d’infraestructures a les teulades de les edificacions i en zones urbanitzades, per tal de minimitzar la destrossa de sòl agrari. El sindicat també urgeix a evitar ocupar espais agraris d’alt valor agrari i exigir la realització de l’anàlisi d’afectacions agràries en els projectes.